Артур Парфенчиков открыл новую производственную площадку на Литейном заводе

На предприятии запустили новый участок предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности и Правительства республики.

3 декабря на Литейном заводе «Петрозаводскмаш» в столице Карелии состоялось торжественное открытие нового участка предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей. Его мощность позволит обрабатывать 13800 крышек цилиндров и 7000 подвесок для двигателей в год. Площадь нового участка составила 1700 кв. метров.

Открыли новый производственный участок глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, вице-президент Трансмашхолдинга Евгений Пакерманов и генеральный директор Литейного завода «Петрозаводскмаш» Роман Лобачёв. Участие в церемонии приняли представители Правительства региона, руководители АО «ТМХ» и Объединенной судостроительной корпорации.

— Петрозаводск — это город, который создавался как оружейный завод, как литейное производство. Сегодня мы видим, как эти традиции возрождаются уже в новом качестве. Практически каждый месяц на заводе появляется новое оборудование, улучшается производительность и условия труда, — сказал Артур Парфенчиков. — Мы можем гордиться тем, что задача, поставленная Президентом нашей страны Владимиром Путиным о технологическом суверенитете, воплощается в жизнь здесь — в Петрозаводске, на нашем заводе. Ведь машиностроение стоит в центре выполнения этой задачи, а литейное производство — это сердце машиностроения. Нам очень важно добиться в Петрозаводске максимальной локализации производства и создания добавочной стоимости продукции.

Генеральный директор ЛЗ «ПЗМ» Роман Лобачёв показал гостям производственную площадку завода и рассказал о том, как на предприятии с привлечением ресурсов Фонда развития промышленности реализуется инвестиционный проект «Локализация литейных заготовок для различных дизелей».

На приобретение технологического оборудования и оснастки ФРП предоставил заводу льготный заем в размере 2,4 млрд рублей.

Проект развития ЛЗ «ПЗМ» предусматривает переход от простых отливок к более сложным формам. В течение последних лет происходит поступательное освоение выпуска новых образцов продукции и увеличение объёмов производства литых чугунных компонентов дизельных двигателей: блоков цилиндров, втулок и крышек цилиндров. Разработаны новые технологии изготовления отливок, расширен станочный парк для механической обработки изделий. Если раньше завод специализировался на изделиях относительно простых форм, выпускал бумагоделательные валы и тюбинги, то к настоящему моменту освоил более 50 номенклатурных позиций сложных конфигураций.

Благодаря поддержке Правительства республики, Трансмашхолдинга и займу Фонда развития промышленности за последние три года предприятие претерпело существенные позитивные изменения.

— Создание новых мощностей механической обработки крышек и подвесок на территории завода, не только позволит расширить номенклатуру продукции, но и оптимизирует технологические процессы и логистику, улучшит качество и точность обработки, повысит экономические показатели производства, — отметил генеральный директор ЛЗ «ПЗМ» Роман Лобачёв.

Вице-президент АО «ТМХ» Евгений Пакерманов акцентировал внимание, что в системе холдинга Литейный завод «Петрозаводскмаш» играет ключевую роль для обеспечения технологического суверенитета России в области двигателестроения.

— «Петрозаводскмаш» — уникальное предприятие, таких в России больше нет — способных производить отливки свыше 100 тонн высокопрочного чугуна. Такое производство работает не на регион, а на всю страну. В рамках единой стратегии развития Трансмашхолдинг реализует в Петрозаводске крупный проект с использованием ресурсов Фонда развития промышленности общим объемом 3,8 млрд рублей. Тот факт, что государство приняло решение оказать поддержку проекту свидетельствует о важности работы завода, доверии к руководству предприятия и холдинга, — подчеркнул Евгений Пакерманов. — Наше предприятие мирового класса, и оно оснащено по всему циклу производства самым современным оборудованием для выпуска качественного литья, используемого при создании дизелей, энергетических установок и другой продукции.