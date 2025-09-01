Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта

Глава Карелии поздравил с Днем знаний учеников, педагогов и родителей.

1 сентября средняя школа № 3 Петрозаводска после капитального ремонта вновь открыла свои двери. За парты сели порядка 900 учеников, более 100 из них — первоклассники. В торжественной линейке, посвященной началу учебного года, принял участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.— Это школа с богатой историей, своими традициями. Несколько лет назад стоял вопрос о ее будущем — здание было признано аварийным. Огромное спасибо всем, кто здесь работал, прежде всего строителям и проектировщикам. По сути мы построили новую школу, — сказал Артур Парфечников. — Сегодня у нас действительно большой праздник. В добрый путь!

На капремонт средней школы № 3 были направлены федеральные и региональные средства. Здание обновили полностью: здесь укрепили фундамент, заменили кровлю, фасад и инженерные сети, отремонтировали внутренние помещения. Теперь у школьников есть современные, оснащенные новой техникой и мебелью учебные кабинеты, библиотека, класс педагогики и психологии, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок. Фасад школы украсил мурал — изображение с карельской тематикой нанесли молодые художники в рамках проекта «Полоса отвода», который реализуется благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».— Объект был очень сложным. Проведена огромная работа — приятно видеть ее результаты. Предстоит еще благоустроить пришкольную территорию, она должна быть задействована максимально, — добавил глава региона.

Как отметила директор учреждения Ольга Мурзина, в подготовке к новому учебному году принимали активное участие не только педагоги, но и родители.— У нас практически семейная школа — у многих семей здесь учится уже третье поколение детей. 15 выпускников работают педагогами. К открытию мы готовили школу все вместе — нам помогало более ста родителей.

На торжественной линейке по традиции был поднят государственный флаг Российской Федерации — это почетное право предоставили выпускнику школы, герою СВО Роману Никонову.

В следующем году учреждение отметит 50-летие. На базе школы работает поисковый клуб «Север», которому исполнился 41 год. В школе есть свой музей, который тоже преобразился после ремонта.

Добавим, что 1 сентября в Карелии открыли свои двери 186 школ. Как отметил Глава региона, реализация программы капремонтов школьных зданий в республике будет продолжена. В течение трех лет в разных районах и округах Карелии обновили 34 школы, еще в 14 идет капремонт. С 2025 года эти работы проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».