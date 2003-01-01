Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале

Открытие площадки на территории школы № 6 состоялось сегодня во время рабочей поездки Главы Карелии в Сортавальский округ.

В открытии приняли участие школьники, жители города. Как сообщил Артур Парфенчиков, это уже пятая подобная площадка в республике, построенная по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

— Важно, что эта площадка будет доступна и для школьников, и для жителей развивающегося района города, — отметил руководитель региона. — В 2026 году планируется начать капитальный ремонт школы, поэтому открытие площадки — первый этап комплексного благоустройства прилегающей территории, которая станет украшением города.



Напомним, «умная» спортивная площадка включает в себя пространства для баскетбола, футбола, волейбола, тренажеры и комплект для воркаута. На площадке есть трибуны для проведения спортивно — массовых мероприятий.

