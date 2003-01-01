Артур Парфенчиков оценил готовность Лобановского моста в Петрозаводске

Реконструкция объекта близится к завершению. Движение здесь планируют открыть в октябре.
Основные строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме. Сейчас подрядчик — компания «ВАД» — завершает устройство барьерных ограждений и линий освещения. Для движения троллейбусов будет смонтирована контактная линия. Техническая готовность объекта составляет более 90%.
Ко Дню работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться 19 октября, реконструкцию планируют завершить, мост откроют для движения. Это на полгода раньше срока, предусмотренного контрактом.
15 сентября готовность объекта проверил глава Карелии Артур Парфенчиков.
— Это последний из аварийных мостов в городе, которые мы фактически заменили в течение 5-6 лет. Теперь можно сосредоточиться на наших созидательных планах — строительстве новых объектов, — подчеркнул Глава Карелии. — Подрядчик надежный. Огромное спасибо компании «ВАД» за проделанную работу!
Напомним, реконструкция мостового перехода через Лососинку по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске проводится в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы». Масштабный проект реализован полностью на региональные средства.
После реконструкции мост станет шире, его украсит уникальная архитектурная подсветка, территорию вокруг благоустроят. Проектом также предусмотрено устройство тротуаров — они будут значительно шире старых, а также велодорожек.
— Использовали здесь уникальное проектное решение — сборную металлоконструкцию пролетов арочного типа. Это позволило увеличить длину пролета, сократить сроки строительства, — отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Крылов. — Четыре полосы движения, тротуары шириной в три метра, велодорожка — все это скоро оценят жители города.