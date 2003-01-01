Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице

Глава Карелии посетил новое отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы и пообщался с пациентами.

Сегодня систему реабилитации развивают благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В этом году на базе Республиканской больницы им. В. А. Баранова создали современное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы. Оно оказывает специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара. Сегодня отделение оснащено современным высокотехнологичным медицинским реабилитационным оборудованием.

— В этом году наше учреждение получило 12 единиц оборудования, ожидаем поставку ещё 2 единиц на сумму более 90 млн рублей для высокотехнологичной реабилитации пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, а также при тяжелых заболеваниях центральной нервной системы, — поделился главный врач Республиканской больницы Тамази Карапетян.

Для больницы приобрели тренажеры, в т. ч. роботизированные, мультисенсорные, с биологической обратной связью, для восстановления навыков вертикального стояния и балансирования, ходьбы, локаматор, велоэргометр, платформу для системы стабилографии, оборудование виртуальной реальности, вертикализатор, аппараты низкочастотной электротерапии, нейромышечной стимуляции, магнитный ритмический стимулятор тканей, систему мультимодальной физиотерапии, специализированные столы — массажный, для физиотерапии — и другую технику.

— Мы реализуем в Карелии серьезную программу по развитию медицинской реабилитации, в т. ч. ранней. Эту работу проводим уже не первый год. Её социальная составляющая — это конкретные люди, которые, несмотря на тяжелые травмы и заболевания, возвращаются к нормальной жизни. Программы запущены в районных больницах и поликлиниках — в Костомукше, Сегеже, Пряже, в Петрозаводске, — отметил Артур Парфенчиков. — Об улучшении самочувствия в процессе реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования сообщают сами пациенты. Система ранней реабилитации сегодня — важнейшее направление медицины. Она должна работать в комплексе с мониторингом и здоровым образом жизни.



В настоящее время завершается укомплектование созданного структурного подразделения на базе Республиканской больницы медицинскими кадрами и переподготовка специалистов. С момента открытия в августе этого года отделение занимается ранней реабилитацией пациентов, находящихся в отделениях острых нарушений мозгового кровообращения, общей неврологии и нейрохирургии.

О планах по развитию медицинской реабилитации в Карелии на следующий год рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков:

— В Детской республиканской больнице мы уже создали систему реабилитации — в 2026 году мы усовершенствуем Городскую детскую больницу в Петрозаводске. Остаются Медвежьегорск и Сортавала. Работы там также выполним в следующем году. На этом программа будет полностью завершена — пройдем путь, который мы начали в 2021 году, — подчеркнул Михаил Охлопков.