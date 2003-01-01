Артур Парфенчиков передал ключи от новых автомобилей ветеранам СВО в Петрозаводске

Машины с полностью ручным управлением получили подопечные карельского филиала Фонда «Защитники Отечества». По инициативе главы Карелии ветераны проходят необходимое обучение, которое организует Управление труда и занятости за счет средств регионального бюджета.

1 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков вручил ключи от новых автомобилей двум ветеранам специальной военной операции. Владельцами кроссоверов «Москвич 3» с ручным управлением стали подопечные карельского филиала фонда «Защитники Отечества».

– Наша общая основная задача – сделать все возможное, чтобы возвращение к мирной жизни ветеранов было максимально комфортным. Мы постоянно расширяем меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Важно, чтобы ветераны могли вести активный образ жизни, трудиться, заботиться о своих семьях и с большой уверенностью смотреть вперед. Мы благодарим вас за вашу стойкость и мужество, – сказал Артур Парфенчиков.По инициативе главы Карелии и благодаря совместной работе регионального филиала фонда и Управления труда и занятости в республике введена специальная мера поддержки: ветераны, могут пройти обучение и сдать экзамен на получение водительского удостоверения.

– Управлением труда и занятости была подобрана организация – местная автошкола, которая обладает соответствующей материально-технической базой – тренировочными автомобилями с ручным управлением. В рамках региональной программы за счет средств бюджета республики мы совместно с фондом «Защитники Отчества» организовали обучение ветеранов СВО. Осенью они получили водительские права, а сегодня ветеранам абсолютно бесплатно предоставили автомобили. Они помогут не только в повседневной жизни, но и в трудоустройстве – один из участников этого проекта с помощью сотрудников службы занятости разрабатывает бизнес-план и планирует осуществлять пассажирские перевозки в сфере такси, – рассказала начальник Управления труда и занятости Елена Фролова.Всесторонняя реабилитация ветеранов, получивших ранения, которые повлекли инвалидность, является одним из приоритетных направлений работы фонда «Защитники Отечества». Значимая мера поддержки со стороны фонда – приобретение автомобилей с ручным управлением. Такие технические средства – это важный инструмент в восстановлении и социализации вернувшихся с фронта участников СВО, это самостоятельность и уверенность в себе.

Автомобили оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного вождения: в них установлены штатные педали и современный ручной привод, широкие двери и просторный салон. Конструкция системы управления разработана с участием людей с ограниченными возможностями здоровья и позволяет уверенно владеть функциями «газ» и «тормоз», а встроенная система автоматического удержания облегчает короткие остановки и делает вождение комфортнее.

– Очень рад автомобилю. Мы прошли обучение на механике, думаю, на автоматике будет даже проще – поездим, попробуем. Для начала нужно будет оформить все необходимые документы на транспорт, – поделился ветеран СВО Сергей Токарев.Напомним, что инициативу государственного фонда «Защитники Отечества» по адаптации автомобилей под нужды ветеранов боевых действий поддержал Президент России Владимир Путин. Такие машины получают защитники с тяжелой инвалидностью – с парной ампутацией ног или передвигающиеся на креслах-колясках. По всей стране выдано более 400 подобных машин, а до конца этого года планируется довести это число до 500. Главная цель этой меры — помочь ветеранам СВО восстановить мобильность.

Получить необходимую помощь можно через своего социального координатора или в филиал фонда «Защитники Отечества» в Карелии. Единый номер телефона филиала фонда: 8 (8142) 44-53-10. В Петрозаводске филиал фонда расположен по адресу: ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 в будние дни без перерыва и с 9:00 до 17:00 в субботу (перерыв с 13:00 до 14:00).