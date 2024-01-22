Артур Парфенчиков: «По президентскому нацпроекту «Здравоохранение» в микрорайоне Кукковка начинаем строить поликлинику»

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2026 года.

Объект возведет компания «КСМ». В понедельник, 22 января строители зашли на площадку и приступили к выполнению подготовительных работ. Новая поликлиника позволит повысить качество и удобство медицинской помощи жителям Кукковки. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Современное медицинское учреждение будет построено в районе пересечения улиц Ровио и Фролова и станет филиалом городской поликлиники № 4, где сейчас получают медицинскую помощь жители Кукковки. В микрорайоне проживает около 30 тысяч человек, а в связи с интенсивной застройкой численность населения постоянно увеличивается.

Учреждение строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая является составляющей президентского нацпроекта «Здравоохранение». Объект возводит компания «КСМ». Общая площадь здания — около 10 тысяч квадратных метров. Проект нового медучреждения выполнен проектной организацией КЦИП «Алгоритм» — это предприятие группы «КСМ». В октябре прошлого года проект получил положительное заключение госэкспертизы.

«Необходимость в медицинском учреждении в районе появилась давно. Особенно актуально его открытие сейчас, с учетом того, что в последние годы Кукковка активно строится и развивается. Важно, что в новой поликлинике будут не только приемы врачей различных профилей. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием, благодаря чему жители смогут делать здесь и МРТ, и УЗИ. В поликлинике предусмотрены процедурные и прививочные кабинеты, малые операционные и палаты дневного стационара. Все это повысит качество и удобство медицинской помощи жителям Кукковки», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как отметили в региональном Минздраве, с открытием поликлиники сократятся сроки и увеличится количество обследований, будут соблюдены современные стандарты и требования к оказанию медпомощи, разделены потоки пациентов по целям обращения — для профилактики или по заболеванию, будет обеспечена доступность медицинской помощи для маломобильных граждан.

При строительстве учитывается принцип «бережливой поликлиники»: в частности, предусмотрена система электронной записи в регистратуру, процедурные кабинеты забора крови и флюорографии, в отделение медицинской профилактики. Все рабочие места автоматизируют.

В настоящее время в медицинских вузах по целевым договорам обучаются более 50 студентов — будущих работников поликлиники. Согласно штатному расписанию в одну смену будут работать до 212 человек.