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Артур Парфенчиков поблагодарил социальных работников республики за служение

Новости. Общество
18:20, 04 Июня 2025
фото: © Правительство Карелии

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В преддверии профессионального праздника выдающимся работникам социальной сферы Глава Карелии вручил высокие награды.

Сегодня в Музее изобразительных искусств Карелии чествовали социальных работников. С наступающим профессиональным праздником коллективы организаций и учреждений, работающих в сфере социального обслуживания населения, поздравил глава республики Артур Парфенчиков.

«Значимость социальной работы трудно преувеличить. Это действительно ежедневное служение, во главе которого стоит любовь к людям. Никакие технологии, даже самые новейшие, ее не заменят. Сейчас в обществе большой запрос на поддержку, участие, сострадание. От всех жителей республики — а у нас порядка 220 тысяч получателей социальной помощи — хотел бы поблагодарить вас за это служение», — обратился к соцработникам глава Карелии.

В рамках торжественного мероприятия лучшим социальным работникам глава Карелии вручил высокие награды.

За многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Карелия» присвоено директору Центра социальной работы Карелии Марианне Егоровой и заместителю директора Комплексного центра социального обслуживания населения республики Светлане Столяровой.

«Получив такую высокую награду, я испытываю огромную ответственность перед всеми жителями нашей республики. Благодарю своих коллег за поддержку на протяжении долгих лет работы — вместе мы делаем большое дело!» — поделилась Марианна Егорова.

Выдающимся работникам социальной сферы Карелии сегодня были вручены Почетные грамоты Правительства республики и ведомственные награды. В преддверии профессионального праздника министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова также отметила победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, итоги которого были подведены накануне.

Отдельные слова благодарности и поздравления прозвучали в адрес Галины Кокориной, культорганизатора подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения по Кондопожскому району. Ранее она была отмечена почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия». За свое проникновенное исполнение песен Галина Кокорина заслужила любовь и уважение не только коллег, но и многих жителей Кондопоги. Недавно социальный работник приняла участие в популярном шоу на Первом канале «Перепой звезду» и была удостоена высокой оценки жюри.

 

 
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