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Артур Парфенчиков поблагодарил жителей Карелии за труд и любовь к республике

Новости. Общество
22:19, 28 Июня 2025
фото: © пресс-служба правительства Карелии, Людмила Корвякова

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Глава региона еще раз поздравил участников праздника со 105-летием образования республики Карелия на театрализованном представлении в створе проспекта Ленина.

 Здесь собрались жители и гости Карелии, руководители города и республики. Темой представления стал великий путь труда и славы карельского народа к свершениям на благо республики, начиная от Петра I и до наших времен.

Обращаясь к участникам праздника, Артур Парфенчиков отметил величие истории карельской земли на протяжении нескольких тысячелетий и подчеркнул, что и сегодня республика остается как промышленным центром, так и местом сохранения и преумножения традиций, уважения к Родине.

— Сегодня замечательный день. Впервые мы вместе отмечаем день города Петрозаводска и дату образования Карелии. В этот день 81 год назад Москва салютовала победителям карельского фронта, — сказал руководитель региона. — История у нас героическая, и с нашими ребятами мы вместе ее продолжаем: отстаиваем наши духовные ценности, защищаем нашу Родину. Мы продолжаем укреплять экономику республики, строим заводы и новые предприятия. И все это — благодаря вашему труду, земляки. Особые слова благодарности — нашей талантливой молодежи за новые идеи, проекты. Здоровья, счастья вам, дорогие друзья!

В акватории Онежского озера расправила алые паруса бригантина. На празднике выступили творческие коллективы Карелии.

Артур Парфенчиков наградил легендарный коллектив артистов «Кватро» в связи с 20-летней историей творчества и за популяризацию шедевров мировой вокальной музыки на VIII Международном музыкальном фестивале «Ruskeala Symphony».
Праздничные мероприятия продолжаются. Прямо сейчас выступают Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, а также группа «Дрозды».

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