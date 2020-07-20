Артур Парфенчиков поддержал предложение Элиссана Шандаловича создать рабочую группу по формированию поправок к Конституции Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков поддержал предложение спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о создании рабочей группы по формированию поправок к Конституции Республики Карелия.

Помимо подготовки изменений в Основной закон республики потребуется также внести изменения в региональные законодательные акты, чтобы привести их в соответствие с положениями Конституции РФ и федеральных законов, принятие или обновление которых будет реализовываться в связи с изменениями в Конституции России. Как отметил Глава Республики Карелия, реализация конституционных изменений потребует слаженной работы органов государственной власти субъектов. Артур Парфенчиков подчеркнул, что представители исполнительной власти Карелии готовы принять активное участие в этой работе.

Напомним, 13 июля Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович сообщил, что в региональном парламенте будет создана рабочая группа по формированию поправок в Конституцию Республики Карелия. Помимо депутатов Законодательного Собрания, представителей органов исполнительной власти, Общественной палаты Карелии, представителей муниципалитетов, в том числе депутатов муниципальных образований, в рабочую группу войдет широкий круг специалистов и экспертов в различных областях – экологии, экономики, социальной сферы, защиты прав человека.

"Предстоит очень ответственная работа, так как речь идёт о решениях на десятилетия вперёд. Поэтому крайне важно подойти к этой задаче максимально взвешенно. И прежде чем принимать решения, мы должны услышать мнение жителей нашей республики. Тогда это будет по-настоящему народный документ", – сказал Элиссан Шандалович.