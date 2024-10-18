Артур Парфенчиков за полминуты показал ремонт моста на Мерецкова

Подрядчик осуществляет ремонт с опережением графика.

Глава Карелии показал в таймлапс-видео ремонт Лобановского моста на Мерецкова за 6,5 месяцев. Пост вышел на личной странице Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте».

«Узнали? Это Лобановский мост на улице Мерецкова в Петрозаводске. К реконструкции мы приступили в марте этого года. Старый, 1966 года постройки, демонтировали, на его месте возводим новый», — сказал глава республики.

Артур Парфенчиков отметил, что объект сложный и капиталоемкий. Несмотря на это компания ВАД справляется, работает с опережением графика.

«А всего в этом году мы ремонтируем и реконструируем в Карелии 17 мостов. Работы ведём на средства Дорожного фонда республики и нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — сообщил глава региона.

Ранее глава Карелии рассказал о перспективах школы-заброшки в Петрозаводске.