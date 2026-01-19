Артур Парфенчиков поручил до 1 мая навести порядок у городских контейнерных площадок

Такое поручение Глава Карелии дал сегодня на совещании по развитию инфраструктуры Петрозаводска в рамках нового проекта #КарелияОткрытая.

Руководитель региона подчеркнул, что вопросы сбора и переработки мусора, а также содержания мусорных контейнеров должны решаться комплексно.

— В 2025 году мы приняли решение о переводе работы экологического оператора в госуправление. При поддержке Правительства для города приобретено 9 мусоровозов и другая спецтехника на общую сумму более 105 млн рублей. В Петрозаводске реконструировано 14 контейнерных площадок, за счет собственных средств предприятие закупило 337 новых контейнеров, — сказал Артур Парфенчиков. — Вместе с тем жители часто задают вопросы о содержании контейнеров, чистоте площадок.

По словам руководителя региона, площадки у многоквартирных домов, объектов общепита и магазинов должны быть разделены.

— До 1 мая поручаю профильным ведомствам совместно с Администрацией Петрозаводска разработать такую схему и навести порядок на контейнерных площадках. К решению проблемы надо подойти грамотно и комплексно. Для этого работа по сбору и переработке мусора, в том числе КЭО, перейдет в ведение регионального Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, — отметил Артур Парфенчиков.

Как сообщила заместитель премьер-министра правительства Карелии — министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская, благодаря созданной горячей линии при КЭО информация о необходимости уборки отрабатывается оперативно, и уже есть эффект.

— За новогодние праздники число обращений о некачественном вывозе мусора сократилось, — отметила Янина Свидская.

Министр сообщила, что в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» будет продолжена работа по сортировке отходов. В Петрозаводске уже работают 4 экостанции, в 2026 году за счет средств КЭО будут оборудованы еще 2 экостанции. Они позволяют увеличить объемы сортируемых отходов и более «чисто» их разделять.

Также Янина Свидская призвала горожан к участию до 10 февраля в общественных обсуждениях обновленной территориальной схемы обращения с отходами Карелии. Подробности можно узнать на сайте Минприроды республики.