Артур Парфенчиков поручил Минздраву региона продолжить бесплатную комплексную диагностику мужчин в Карелии

Вопросы прохождения мужского чекапа глава республики обсудил с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым во время прямого эфира 14 декабря.

Обследование мужчин 19-65 лет проходит на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера совместно с Городской поликлиникой №2. Как сообщил в ходе прямой линии по итогам года с Главой республики министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, планируется распространить мужской чекап и на районы Карелии.

За один день мужчины могут проконсультироваться у специалистов: терапевта, офтальмолога, онколога, пульмонолога, эндокринолога, кардиолога, хирурга, уролога, медицинского психолога и пройти ряд лабораторных и инструментальных диагностических исследований. Цель такого чекапа – выявить у мужчин заболевания на ранней стадии, до того, как проявятся их симптомы.

С июля 2024 года обследование прошли более 760 мужчин.

Специалисты выявили такие заболевания, как дислипидемия, узловой зоб, доброкачественные гиперплазии предстательной железы, образования печени и почек, нарушения гликемии натощак, хроническую обструктивную болезнь легких и другие заболевания.

Чекап мужского здоровья проходит каждую первую и третью субботу месяца с 8:00 и состоит из двух этапов.

– На первом этапе пациентам проходят общую базовую программу на базе Республиканского противотуберкулёзного диспансера: анализы, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и предстательной железы (через живот), УЗИ сосудов шеи, КТ органов грудной клетки, осмотры – терапевта, хирурга, онколога, уролога, пульмонолога, медицинского психолога. Второй этап проводится в Госпитале для ветеранов войн и Городской поликлинике № 1, – рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Врачи-специалисты при наличии показаний формируют индивидуальную медицинскую программу: консультацию специалиста, не входящую в чекап, и/или лабораторное, инструментальное обследование.

Записаться на первый этап чекапа можно через портал regzdrav10 – вкладки «Расписание врачей» – «Пульмонолог» – «Силкина А.С.» – забронировать номерок.

Запись «Прямой линии» доступна на странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте».