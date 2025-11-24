Артур Парфенчиков поручил освоить 800 млн рублей на капремонт многоквартирных домов

На заседании республиканского Правительства руководитель региона поручил освоить в 2026 году не менее 800 миллионов рублей на капремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе заменить 147 лифтов.
В 2025 году на капремонты направлено порядка 770 млн рублей.
25 ноября в ходе заседания Правительства республики участники обсудили ход выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Заместитель Премьер-министра Правительства по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов доложил Главе региона, что в программу включены более 4700 многоквартирных домов. В 2025 году региональный оператор планирует выполнить капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем на сумму порядка 770 млн руб. В частности, специалисты обновят 60 крыш, отремонтируют 20 внутридомовых инженерных систем, заменят 80 лифтов в 23 домах.
— Все запланированные на 2025 год работы будут выполнены в соответствии с установленными сроками, — сказал Виктор Россыпнов.
Отдельно Заместитель Премьер-министра Правительства по развитию инфраструктуры рассказал о намеченных работах по капремонту и замене лифтов в многоквартирных домах.
— В 2026 году на цели капитального ремонта планируем направить не менее 800 млн руб. Из них половина средств будет использована на замену лифтов, у которых истек назначенный срок службы, — 147 единиц, необходимая документация для этого подготовлена, — отметил Виктор Россыпнов.
В ходе обсуждения вопроса Артур Парфенчиков поручил профильному министерству обеспечить выполнение планов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и в следующем году освоить не менее 800 млн рублей.