Артур Парфенчиков поручил расширить сеть городских маршрутов и продолжить обновление транспорта в Петрозаводске

В течение ближайших трех лет муниципальный автобусный парк будет значительно пополнен. Об этом глава Карелии сообщил на совещании по социально-экономическому развитию Петрозаводска в рамках нового проекта #КарелияОткрытая.

В 2025 году за счет средств бюджета республики было приобретено 18 автобусов среднего класса марки «СИМАЗ» для обслуживания городских маршрутов. Еще 10 автобусов, но с большей вместимостью, прибыли в Петрозаводск в конце декабря прошлого года. Приобрели их по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Это позволило организовать 6 дополнительных маршрутов, которые обслуживает муниципальное предприятие «Городской транспорт». В 2025 году ими воспользовались более миллиона пассажиров.

В ходе совещания по социально-экономическому развитию Петрозаводска Артур Парфенчиков поручил продолжить эту работу. В течение трех лет республике будут выделяться федеральные средства в размере 40% от стоимости новых автобусов. При поддержке Правительства республики для Петрозаводска в 2026 году планируется приобрести еще 11 современных автобусов.

— Администрации города совместно с министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, нашим министерством финансов необходимо проработать вопрос регулярного обновления и троллейбусного парка, — подчеркнул глава региона. — Пусть небольшими партиями, но это нужно делать ежегодно.

Также глава региона отметил популярность «городской электрички» — новый железнодорожный маршрут запустили в прошлом году. Только в летний период она перевезла более 130 тысяч человек. Напомним, электричка связывает Кондопогу с Ладвой, делая несколько остановок в Петрозаводске. Артур Парфенчиков поручил совместно с компанией «РЖД» решить вопрос оборудования дополнительных станций на востребованном железнодорожном маршруте.