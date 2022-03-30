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Артур Парфенчиков поручил увеличить меры поддержки производителей хлебопекарных изделий

Новости. Общество
15:41, 04 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Сегодня государство компенсирует предприятиям часть затрат на покупку сырья, если они сохраняют цены на прежнем уровне.

Региональные власти направят на эти цели дополнительные средства из бюджета республики: такую задачу Артур Парфенчиков поставил Минсельхозу сегодня во время посещения петрозаводского хлебозавода «Сампо». В ходе встречи также обсудили вопросы импортозамещения компонентов, расширения ассортимента продукции в связи с прогнозируемым ростом турпотока в республику.

Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов подчеркнул, что в прошлом году данной мерой поддержки воспользовалась большая часть предприятий хлебопекарной промышленности региона: с учётом компенсации было произведено более 2,8 тыс тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2021 году для компенсации затрат на покупку сырья федеральные власти направили в республику порядка 5 млн рублей. В этом году размер финансовой помощи был увеличен до 9 млн. Скоро к этой сумме добавят и собственные средства республики: соответствующее предложение в ближайшее время направят в Минфин, затем начнётся заявочная компания.

Руководство хлебозавода «Сампо» подчеркнуло, что будет участвовать в отборе на эту форму поддержки: она поможет сохранить цену при росте себестоимости продукции. Ранее власти Карелии уже помогли предприятию: регион компенсировал ему 30% средств, потраченных на покупку нового оборудования. В этом году при поддержке властей здесь также планируют заменить часть устаревшей техники: приобрести хлебопекарные печи и тестоделители.

В Минсельхозе подчеркнули, что очередная заявочная компания по компенсации средств на покупку оборудования уже стартовала. Лимит средств по ней увеличен по поручение главы Карелии.

«Наша общая задача — это поступательное обновление оборудования и развитие таких предприятий: мы заинтересованы в том, чтобы они приобретали новую технику и готовы возместить для этого часть затрат», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В условиях санкционного давления завод работает стабильно: большая часть необходимых ему компонентов производится в России. В ближайшее время подорожавшие импортные составляющие также заменят отечественными аналогами, предприятие уже ведёт переговоры с поставщиками.

Артур Парфенчиков рекомендовал хлебозаводу расширить ассортимент, создав брендированную продукцию для туристов: её нужно продавать в самых посещаемых достопримечательностях региона. В условиях растущего турпотока этот шаг принесет заводу дополнительные доходы, так как хлебные и кондитерские изделия можно будет продавать по более выгодной цене.

«Все условия для этого уже созданы, ведь интерес со стороны туриндустрии существует уже давно. Постараемся решить этот вопрос до начала мая», — подчеркнул руководитель хлебозавода Денис Негриенко.

По словам гендиректора, у предприятия уже есть опыт создания брендированной продукции для туристов. В планах завода — начать сотрудничество с островом Кижи, горным парком Рускеала и заповедником «Кивач».

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