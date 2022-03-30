Артур Парфенчиков поручил увеличить меры поддержки производителей хлебопекарных изделий

Сегодня государство компенсирует предприятиям часть затрат на покупку сырья, если они сохраняют цены на прежнем уровне.

Региональные власти направят на эти цели дополнительные средства из бюджета республики: такую задачу Артур Парфенчиков поставил Минсельхозу сегодня во время посещения петрозаводского хлебозавода «Сампо». В ходе встречи также обсудили вопросы импортозамещения компонентов, расширения ассортимента продукции в связи с прогнозируемым ростом турпотока в республику.

Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов подчеркнул, что в прошлом году данной мерой поддержки воспользовалась большая часть предприятий хлебопекарной промышленности региона: с учётом компенсации было произведено более 2,8 тыс тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2021 году для компенсации затрат на покупку сырья федеральные власти направили в республику порядка 5 млн рублей. В этом году размер финансовой помощи был увеличен до 9 млн. Скоро к этой сумме добавят и собственные средства республики: соответствующее предложение в ближайшее время направят в Минфин, затем начнётся заявочная компания.

Руководство хлебозавода «Сампо» подчеркнуло, что будет участвовать в отборе на эту форму поддержки: она поможет сохранить цену при росте себестоимости продукции. Ранее власти Карелии уже помогли предприятию: регион компенсировал ему 30% средств, потраченных на покупку нового оборудования. В этом году при поддержке властей здесь также планируют заменить часть устаревшей техники: приобрести хлебопекарные печи и тестоделители.

В Минсельхозе подчеркнули, что очередная заявочная компания по компенсации средств на покупку оборудования уже стартовала. Лимит средств по ней увеличен по поручение главы Карелии.

«Наша общая задача — это поступательное обновление оборудования и развитие таких предприятий: мы заинтересованы в том, чтобы они приобретали новую технику и готовы возместить для этого часть затрат», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В условиях санкционного давления завод работает стабильно: большая часть необходимых ему компонентов производится в России. В ближайшее время подорожавшие импортные составляющие также заменят отечественными аналогами, предприятие уже ведёт переговоры с поставщиками.

Артур Парфенчиков рекомендовал хлебозаводу расширить ассортимент, создав брендированную продукцию для туристов: её нужно продавать в самых посещаемых достопримечательностях региона. В условиях растущего турпотока этот шаг принесет заводу дополнительные доходы, так как хлебные и кондитерские изделия можно будет продавать по более выгодной цене.

«Все условия для этого уже созданы, ведь интерес со стороны туриндустрии существует уже давно. Постараемся решить этот вопрос до начала мая», — подчеркнул руководитель хлебозавода Денис Негриенко.

По словам гендиректора, у предприятия уже есть опыт создания брендированной продукции для туристов. В планах завода — начать сотрудничество с островом Кижи, горным парком Рускеала и заповедником «Кивач».