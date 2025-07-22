Глава Карелии поручил направить на тушение пожаров дополнительные 15 миллионов рублей

Для оперативной доставки специалистов к очагам возгораний будут использовать вертолет Министерства обороны России.

2 августа в ходе очередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что пожарная обстановка в регионе остается сложной. Для борьбы с лесными пожарами он поручил дополнительно выделить из резервного фонда регионального Правительства 15 млн рублей Министерству природных ресурсов и экологии республики для Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

– Также сегодня привлекаем вертолет Министерства обороны Российской Федерации для оперативной доставки работников к очагам возгораний, – отметил Глава Карелии.

Министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская доложила руководителю региона, что по состоянию на 8 часов утра 2 августа на территории Карелии действует 39 лесных пожаров. Семь из них на площади 565,7 га удалось локализовать. В тушении задействованы 409 специалистов и 79 единиц техники. Также сегодня в Карелию прибудут 50 специалистов из Тюмени. По поручению Главы региона их направят вертолетом в Пудожский район для оказания необходимой помощи в ликвидации возгораний.

– За сутки потушили крупный лесной пожар в Муезерском районе на площади 187 га. Сегодня планируем локализовать четыре пожара и ликвидировать еще шесть на площади 75 га, – отметила Янина Свидская.

Неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются. В ряде районов остается опасность «сухих гроз».

На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.