Артур Парфенчиков посетил швейную фабрику ZOOM в Петрозаводске и обсудил поддержку предпринимателей (ФОТО)

Планы по развитию производства и поддержке местных предпринимателей глава Карелии Артур Парфенчиков накануне обсудил с директором ООО ZOOM Натальей Соколовой.

Фабрика ZOOM на Комсомольском проспекте в Петрозаводске производит различные виды одежды, в том числе с символикой Карелии, которые реализует в России и за рубежом. У предприятия есть два собственных магазина, кроме того, торговля ведется на интернет-площадках. Планы по развитию производства и поддержке местных предпринимателей глава Карелии Артур Парфенчиков накануне обсудил с директором ООО ZOOM Натальей Соколовой.

Как рассказала руководитель швейной мастерской, ее фирма работает почти два десятилетия: − Основной ассортимент – это трикотаж. Производим мы много верхней одежды. В основном, для своих магазинов, а также выполняем заказы сторонних клиентов. Это общепит, спортивные команды, различные заказчики-дизайнеры, приезжающие в республику туристы. Кроме того, фабрика изготавливает лицевые гигиенические маски и в сбыте разнообразной продукции взаимодействует с партнерами из Мурманской области.

Сейчас на предприятии трудятся 12 человек, но мастерская нуждается в новых сотрудниках. По словам министра экономического развития республики Олега Ермолаева, фирма ZOOM и другие субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться такой мерой господдержки, как выплата в течение трех месяцев до одного МРОТа компенсации на заработную плату для молодых специалистов, которые из колледжа пришли на работу по специальности.

− Это будет существенной поддержкой предприятий именно в тот момент, когда молодой человек, выпускник определяется со своей профессией – подходит ему работа на конкретном предприятии или нет, хочет ли он трудиться по специальности. Эти три месяца помогут и предприятию, и студенту определиться. Поэтому будем сейчас заниматься поддержкой занятости и подбором персонала на это и другие швейные предприятия республики, − отметил руководитель министерства.

Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, компания ZOOM уже получала поддержку из регионального бюджета. В декабре предприятию были частично компенсированы затраты на коммунальные платежи и приобретение нового оборудования. Во время встречи с директором швейной мастерской глава республики поручил Минэку провести кластерные совещания по развитию взаимовыгодного сотрудничества организаций малого и среднего предпринимательства. В 2022 году на поддержку бизнеса органам местного самоуправления выделяются 250 миллионов рублей. Эта сумма будет распределена между предпринимателями уже в первом полугодии.