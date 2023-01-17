Артур Парфенчиков поздравил политика, возглавлявшего Карелию в переломные годы, с днем рождения

Экс-глава республики Виктор Степанов сегодня, 27 января, празднует день рождения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил Виктора Степанова, бывшего руководителем региона.

«Сегодня отмечает день рождения Виктор Николаевич Степанов — Почетный гражданин Республики Карелия, известный государственный деятель и политик. В переломные 90-е он возглавлял наш регион. Затем — представлял Карелию в Совете Федерации, трудился много лет на благо республики как депутат Законодательного собрания», — написал нынешний руководитель Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что именинник родом из села Видлица и поэтому не понаслышке знает о проблемах и возможностях региона, отстаивая интересы земляков.

«Уважаемый Виктор Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого здоровья, сил, тепла и внимания близких, благополучия и успехов в делах», — написал Артур Парфенчиков.