В Карелии в сфере промышленного рыболовства работают более трех тысяч человек.

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил рыбаков с профессиональным праздником на своей странице в соцсети.

Он отметил, что сегодня в промышленном рыболовстве Карелии задействованы десятки компаний и более трех тысяч человек.

«А любителей и не сосчитать: удочку наверняка держал в руках каждый, и уж абсолютно точно многие могут похвастаться уловом», – сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики пожелал рыбакам теплой погоды и хорошего клева.

«Пусть погода на рыбалке (и не только) радует теплом, а снасти служат долго и надежно. Всем крепкого здоровья и хорошего клева», – добавил Артур Парфенчиков.