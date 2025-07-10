В Карелии в сфере промышленного рыболовства работают более трех тысяч человек.
Глава республики Артур Парфенчиков поздравил рыбаков с профессиональным праздником на своей странице в соцсети.
Он отметил, что сегодня в промышленном рыболовстве Карелии задействованы десятки компаний и более трех тысяч человек.
«А любителей и не сосчитать: удочку наверняка держал в руках каждый, и уж абсолютно точно многие могут похвастаться уловом», – сказал Артур Парфенчиков.
Глава республики пожелал рыбакам теплой погоды и хорошего клева.
«Пусть погода на рыбалке (и не только) радует теплом, а снасти служат долго и надежно. Всем крепкого здоровья и хорошего клева», – добавил Артур Парфенчиков.
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