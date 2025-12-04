Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем коллектив больницы скорой и экстренной медицинской помощи

В последние годы по инициативе Главы Карелии в больнице произошли значимые изменения: построен новый приёмный покой, создан эндоскопический центр, строится 7-этажный хирургический корпус с вертолётной площадкой и много другое.

Торжественное мероприятие, посвящённое 240-летию со дня образования учреждения, состоялось сегодня в ДК «Машиностроитель».

Обращаясь к ветеранам, сотрудникам старейшего медицинского учреждения, Глава Карелии подчеркнул неоценимый вклад каждого медработника в сохранение жизни и здоровья пациентов.

— Спасибо тем, кто сейчас на посту. Нет ничего сложнее, чем экстренная медицина. Благодарю врачей, медсестёр и дорогих санитарок, — сказал Артур Парфенчиков. — Низкий поклон и уважение за ваш труд от меня лично и от всех жителей Карелии.

Глава республики наградил коллектив больницы за большой вклад в развитие системы здравоохранения и охрану здоровья населения Карелии и вручил Почётную грамоту главврачу Наталье Алонцевой. Также почётные грамоты и знаки отличия получили лучшие работники учреждения.

Напомним, 240 лет прошло с тех пор, когда олонецкий губернатор Гавриил Державин утвердил план строительства больницы в Петрозаводске. Благодаря самоотверженному труду сотрудников сегодня — это многопрофильное учреждение третьего уровня, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, применяются новейшие методы диагностики и лечения.

Добавим, что за последние несколько лет в больнице по инициативе Главы Карелии произошли значимые изменения. Построен новый приёмный покой, создан эндоскопический центр, строится 7-этажный хирургический корпус с вертолётной площадкой, присоединён к больнице Территориальный центр медицины катастроф.

Сегодня здесь работают более 1200 специалистов. Круглосуточно в приёмный покой обращаются до 150 человек. А отделение скорой медицинской помощи обслуживает до 390 вызовов.

Весомый вклад в развитие медицинской организации сделан и теми, кто трудится, и теми, кто уже вышел на заслуженный отдых. Преданность своему профессиональному долгу помогает медикам, знающим цену человеческой жизни, многое осуществить. Их успехи очевидны, но самое главное в том, что за достижениями и ежедневной работой коллектива больницы стоят тысячи спасённых пациентов, судьбы людей, доверившихся врачам и благодарных им за избавление от болезни.

В разные годы в больнице работали врачи, имена которых известны не только в Карелии, но и за пределами республики: Михаил Давыдович Иссерсон, Зинаида Михайловна Иссерсон, Василий Александрович Баранов, Константин Андреевич Гуткин, Илья Александрович Шехман, Хильма Андреевна Переляйнен, Марк Хаимович Старобинец, Фаина Григорьевна Козицына, Игорь Николаевич Григович. Эти и многие другие специалисты внесли значительный личный вклад в развитие здравоохранения и улучшение качества оказания медицинской помощи жителям Петрозаводска и Карелии.