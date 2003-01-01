Артур Парфенчиков поздравил Владимира Путина с 73-летием

Свое поздравление глава Карелии опубликовал на своей странице.
Как пишет Парфенчиков, президент вызывает безмерное уважение своим служением России. Именно под его руководством, считает глава Карелии, страна возвращает себе мощь и славу, отстаивает право жить по заветам предков, а не по чужой указке.
— Наш Президент — это пример невероятной силы духа. Пример стойкости, любви к родине, человечности. Уважаемый Владимир Владимирович! Примите искренние поздравления от имени жителей Карелии! Сил в достижении всех поставленных задач. Мы с вами! — написал Парфенчиков. Добавим, что свои поздравления публикуют сегодня многие карельские чиновники и ведомства.