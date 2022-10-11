Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии, отличившихся во время спецоперации

Двое жителя Сегежи удостоились медалей министерства обороны России.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил двоих жителей Сегежи с высокими наградами. Юрий Шилько был награжден медалью «За отвагу», Вячеслав Мантур удостоился медали «За воинскую доблесть» II степени.

«Родные молились за них. В том числе и бабушка Юрия. Она как никто другой понимает, какие испытания выпали на долю внука и его боевых товарищей — во время Великой Отечественной была узницей концлагеря. Думала ли она, что ее внуку придется принимать участие в эвакуации ветерана войны, спасая ему жизнь, — написал Артур Парфенчиков. — Охрану стратегически важного в военном отношении моста обеспечивало подразделение Вячеслава. Бойцы не пропустили атакующие силы ВСУ».

Глава Карелии подчеркнул, что жители республики не раз доказывали свою отвагу и мужество при выполнении боевых задач.