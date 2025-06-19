Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем города и республики

Глава Карелии опубликовал поздравительный видеоролик, посвященный 105-летию Карелии.
В Петрозаводске сегодня, 28 июня, проходят сразу два праздника — День Карелии и традиционный День города. Каждый год День Карелии проходил в разных районах республики. В этом году эта честь выпала Петрозаводску, поэтому власти решили объединить два события.
Артур Парфенчиков в качестве поздравления выбрал формат видеообращения, он озвучил ролик про Карелию и ее жителей.
Подробнее о праздновании Дня Карелии и города читайте ЗДЕСЬ.
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