Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем города и республики

Глава Карелии опубликовал поздравительный видеоролик, посвященный 105-летию Карелии.

В Петрозаводске сегодня, 28 июня, проходят сразу два праздника — День Карелии и традиционный День города. Каждый год День Карелии проходил в разных районах республики. В этом году эта честь выпала Петрозаводску, поэтому власти решили объединить два события.

Артур Парфенчиков в качестве поздравления выбрал формат видеообращения, он озвучил ролик про Карелию и ее жителей.

Подробнее о праздновании Дня Карелии и города читайте ЗДЕСЬ.