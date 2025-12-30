Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Новым годом и рассказал, какое желание загадал

Глава Карелии опубликовал новогоднее поздравление.
Артур Парфенчиков поздравил жителей республики в традиционном новогоднем обращении. Он вспомнил про участников СВО, для которых, как и для их семей, год был непростым. Пообещал поддержку им и их близким.
Жителей Карелии глава региона поблагодарил за труд на благо республики. И сказал, какое загадал желание.
— Чтобы в каждом доме звучал детский смех, царила любовь и сбывались мечты. Чтобы все были здоровы и счастливы. Мира и благополучия вам и вашим близким!