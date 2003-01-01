Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с памятными датами

Глава Карелии поздравил жителей Карелии с 81-й годовщиной освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков и Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Обе даты отмечаются сегодня, 30 сентября. Глава Карелии уверен, что обе даты — не про политику, а про восстановление справедливости.
— У них — один смысл. Мы стояли тогда и стоим сейчас на защите родной земли. С оружием в руках сражаются за Россию бойцы СВО, в том числе и наши земляки, среди которых — внуки и правнуки героев Великой Отечественной, отстоявшие Карелию от фашизма в далёком 44-м. Все попытки врага уничтожить нашу историческую общность не увенчались успехом. Мы были и будем едины! — написал Артур Парфенчиков. Сегодня в Петрозаводске проходят церемонии возложения цветов и венков на Аллее памяти и славы, а также у Вечного огня.