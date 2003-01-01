Артур Парфенчиков предложил расширить программу школьного инициативного бюджетирования

Об этом глава Карелии рассказал в своих социальных сетях, подводя первые итоги нового проекта.
В этом году по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова в регионе запущена программа школьного инициативного бюджетирования, в рамках которой учащиеся могут получить средства на реализацию собственных проектов в родном образовательном учреждении.
— Рад, что мое предложение нашло такой отклик у ребят — мы получили 55 заявок! 11 интересных проектов, предложенных самими школьниками, получили деньги на реализацию. Для этого мы предусмотрели в бюджете 5 миллионов рублей, — рассказал Артур Парфенчиков.
Так, в Медвежьегорской школе имени Александра Фанягина создали свой медиацентр. Ребята дали ему название «Конди» и готовятся к первым съемкам — подключают и настраивают новую аппаратуру.
В школе-интернате № 24 в Петрозаводске заработала лаборатория идей «Креатив-Куб». В игровых зонах ребята смогут заниматься сборкой конструкторов и проводить время вместе за общим делом.
Школьный театр «Творческая мастерская» в вепсском селе Шелтозеро Прионежского района приобрел для новых спектаклей декорации и реквизит, для кукольных постановок — ширму и кукол.
В Петрозаводской школе № 55 ребята устанавливают «умную» теплицу. В ней есть различным автоматизированные системы — датчики температуры, влажности, освещения, которые помогут как в выращивании зелени и овощей, так и в изучении современных технологий.
— Это лишь некоторые примеры проектов, которые победили в конкурсе школьного инициативного бюджетирования. Считаю резонным расширить программу, чтобы в ней могли принять участие и студенты наших техникумов и колледжей. Работаем над этим вопросом с профильными ведомствами, — поделился Артур Парфенчиков.