Программу оздоровления Онежского и Ладожского озер предложил разработать глава Карелии

Руководитель региона в ходе пресс-конференции в ТАСС подчеркнул важность сохранения экологического состояния крупнейших водоемов Европы.

В День эколога в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной проекту «Чистая Арктика», глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об актуальности оздоровления двух крупнейших водных объектов в Европе — Онежского и Ладожского озер.

— Дискуссия по вопросу экологического состояния Ладоги и Онего идут еще с советских времен. В 70-80 годы прошлого столетия разрабатывались законодательные инициативы по их сохранению, но в условиях роста антропогенной нагрузки в последние десятилетия они уже не отвечают современным рискам. Сегодня особенно важно поддерживать чистоту и качество воды в этих озерах на качественно новом уровне, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В настоящее время в России ведется разработка объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов. Как отметил глава Карелии, все мероприятия по комплексному оздоровлению водной системы должны касаться и модернизации очистных сооружений, и расчистки, восстановления водоемов.

Правительство Карелии считает, что сейчас необходимо вернуться к созданию отдельного федерального проекта, включающего Ладожское и Онежские озера в комплексные программы оздоровления водных объектов, либо разработать отдельную федеральную целевую программу по опыту Волги и Байкала.