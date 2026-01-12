Артур Парфенчиков предложил увеличить выплату молодым мамам при рождении ребенка

Глава Карелии внес в парламент законодательную инициативу о расширении мер господдержки молодым мамам-студенткам.
Об этом руководитель региона сообщил в своем ТГ-канале.Предложил увеличить со 100 до 150 тысяч рублей единовременную выплату при рождении первого ребенка, 200 тысяч – при рождении второго и последующих детей. Сегодня Комитет по здравоохранению и социальной политике ЗС РК рассмотрит мою инициативу, далее вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Законодательного собрания, - рассказал глава.Напомним, финансовая мера поддержки молодых мам, которые учатся в вузах или колледжах, действует в республике с 2025 года. Единовременную выплату - 100 тысяч рублей - получили 44 женщины.В конце прошлого года в ходе встречи с молодыми мамами мы решили, что сумму единовременной выплаты необходимо повысить. Кроме того, предложил Минсоцзащиты предусмотреть новую выплату за второго и последующих детей, рожденных во время учебы, а также расширить возможность получения выплаты до 30 лет для жительниц республики, обучающихся очно, - добавил руководитель Карелии.