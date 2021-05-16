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Артур Парфенчиков помог одинокой маме из города Карелии сохранить тепло в доме

Новости. Общество
12:30, 17 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава республики поблагодарил присоединившихся к акции «Подари тепло» и призвал всех, у кого есть возможность, оказать поддержку малообеспеченным семьям.

«Благодарю Андрея Коледу, Марьям Абсат Кызы Искендерову, Александра Зайцева, Игоря Лейтиса, компанию „Кареллеспром“, Владимира Прохорова, Владимира Любарского, вице-премьера правительства республики Игоря Корсакова, сотрудников госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, Минспорта республики и предпринимателей Медвежьегорского района», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

«Но семей, которым нужна такая поддержка еще много, они есть в каждом районе республики. Предлагая любую благотворительную инициативу, всегда начинаю с себя. Рад, что смог помочь одинокой маме Анне Зайцевой из Питкяранты. Теперь в ее квартире тоже стало теплее», — заметил глава Карелии.

Артур Парфенчиков также напомнил, что с начала этого года малообеспеченные семьи, в которых шесть и более детей, могут получить компенсацию на установку новых стеклопакетов по республиканской программе адресной соцпомощи. Для этого необходимо обратиться в центр социальной работы по месту жительства.

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Комментарии

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Изя
2021-05-17 13:59:37
Молодец Глава согрел как то одинокую маму , плохо что не пишут как ))) :)
Гость
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