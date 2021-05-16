Артур Парфенчиков помог одинокой маме из города Карелии сохранить тепло в доме

Глава республики поблагодарил присоединившихся к акции «Подари тепло» и призвал всех, у кого есть возможность, оказать поддержку малообеспеченным семьям.

«Благодарю Андрея Коледу, Марьям Абсат Кызы Искендерову, Александра Зайцева, Игоря Лейтиса, компанию „Кареллеспром“, Владимира Прохорова, Владимира Любарского, вице-премьера правительства республики Игоря Корсакова, сотрудников госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, Минспорта республики и предпринимателей Медвежьегорского района», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

«Но семей, которым нужна такая поддержка еще много, они есть в каждом районе республики. Предлагая любую благотворительную инициативу, всегда начинаю с себя. Рад, что смог помочь одинокой маме Анне Зайцевой из Питкяранты. Теперь в ее квартире тоже стало теплее», — заметил глава Карелии.

Артур Парфенчиков также напомнил, что с начала этого года малообеспеченные семьи, в которых шесть и более детей, могут получить компенсацию на установку новых стеклопакетов по республиканской программе адресной соцпомощи. Для этого необходимо обратиться в центр социальной работы по месту жительства.