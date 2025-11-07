Артур Парфенчиков проверил ход реализации нового проекта Прионежской горной компании

Во время рабочей поездки в Питкярантский округ Глава Карелии осмотрел производственные цеха бывшего завода «Понсе», где планируется открыть производство по обработке мрамора.

Генеральный директор компании Семен Сычев сообщил, что в планах предприятия — создание полного комплекса производства мрамора для строительных, реставрационных работ. При этом на питкярантском производстве будут открыты на первом этапе 40 вакансий, затем — увеличены до 100. Кроме распиловочного цеха на территории построят котельную, вспомогательные помещения, проведут газ, электролинии.

Глава Карелии подчеркнул, что открытие нового производства имеет большую социальную значимость для Питкяранты.

— Предприятию выделена земля для добычи карельского мрамора и изготовления из него изделий для строительства и других целей. Новое производство — это новые рабочие места, а также газификация территории, где будет организована переработка камня.

Напомним, основной вид деятельности Прионежской компании — резка, обработка и отделка камня. Новое месторождение расположено в 7 км северо-западнее п. Колатсельга, представлено двумя моноклинально залегающими мраморными пластами — западным и восточным. Цветовая палитра мраморов: зеленовато-серые, серые, темно-серые, голубовато-зеленые.

В 2025 году предприятие приступило к реализации проекта по созданию горнопромышленного комплекса по добыче мрамора на облицовочный камень.

Производство мраморной плитки будет открыто в Питкяранте. Проектная мощность — 100 тыс. м2 в год. Общая стоимость проекта с учетом вложений в основной и оборотный капитал — более 900 млн руб.