Артур Парфенчиков проверил ход ремонта школ в отдаленных районах Петрозаводска

В школах № 7 имени Федора Тимоскайнена и № 12 в Петрозаводске подрядчики обновляют фасады, меняют внутренние коммуникации и электрические сети.

В сулажгорской школе № 12 подрядчик уже полностью завершил восстановление кровли и фасада здания, специалисты ремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, канализацию, электросети, отопление и вентиляцию. Помимо ремонтных работ в образовательном учреждении дополнительно оборудуют кабинеты химии, физики, биологии, основ безопасности и защиты Родины, а также общешкольные помещения — входную зону, гардероб, библиотеку. Директор школы Татьяна Богданова пояснила Артуру Парфенчикову, что все работы по контракту идут в соответствии с графиком.

До завершения ремонта ученики младшего звена будут посещать школу № 6, для них будет организован подвоз на специальных автобусах. Ребята из 5 — 11 классов будут получать знания в школе № 14. Так как это образовательное учреждение расположено далеко, ученикам выдадут проездные для бесплатных поездок до школы на общественном транспорте.



Продолжается капитальный ремонт кровли, фасада и электросетей в средней школе № 7 имени Федора Тимоскайнена в микрорайоне Соломенное Петрозаводска. Как отметила и. о. директора Алена Мельникова, подрядчик выполняет работы по графику. Также здесь запланирован внутренний косметический ремонт — его будут проводить в каникулярный период. Учеников обновленная школа примет уже во второй четверти учебного года, до этого обучение будет проходить дистанционно.

— Важно, что мы сегодня проводим капитальные ремонты в рамках федеральной программы с привлечением средств из бюджета Карелии в разных районах республики. Работу ведут хорошие подрядчики, с соблюдением назначенных сроков, — отметил Артур Парфенчиков. — Главное, что мы проводим даже не ремонт, а капитальную реконструкцию школ — от фасада до внутренних коммуникаций и электросетей. Важно, чтобы учебный процесс проходил в комфортных условиях как для учителей, так и для самих ребят, которые получают новые знания.