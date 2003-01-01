Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше

Завершение основных строительных работ на важном социальном объекте планируется до конца 2025 года.

15 августа в ходе рабочей поездки в Костомукшский округ глава Карелии Артур Парфенчиков посетил строительную площадку дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов.

Представитель подрядчика — карельской компании «КСМ» — Сергей Мороз рассказал руководителю региона, что готовность объекта на сегодня составляет почти 50%. Специалисты уже возвели основные конструкции здания — фундамент, стены, кровлю, завершили устройство внутренних перегородок, крылец. Заканчивают монтаж внутренних инженерных сетей.

Постояльцы дома-интерната смогут заниматься спортом на открытом воздухе — на улице установят тренажеры Маркелова. Также здесь разобьют грядки, цветники, обустроят прилегающую территорию. Сам дом-интернат расположен на берегу небольшого озера Контокки среди хвойного леса.

Артур Парфенчиков поручил региональному Минприроды рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории строящегося объекта.

— Дом-интернат в Костомукше — это уникальный проект, один из лучших социальных объектов в России, — подчеркнул глава региона. — Он станет современным и комфортным для проживания наших представителей старшего поколения.

Учреждение рассчитано на 200 мест. Дом-интернат возводят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».