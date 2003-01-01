Реклама на сайте
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Новости

«Онежский комар» покинет площадку бывшего ОТЗ

13:00

Историческое паровозное депо в Карелии продают за 32 миллиона рублей

12:30

Бастрыкин поручил проверить незаконную утилизацию рыбы в Карелии

12:00

Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше

11:30

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске: итоги встречи

11:00

Спасенную в Карелии нерпу выпустили в Ладожское озеро

10:30

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей

10:00

Грузовые составы заблокировали доступ к электричке в Петрозаводске

09:30

В Суоярви бдительная жительница предотвратила лесной пожар

09:00

В Карелии введен карантин из-за опасного заболевания земляники

08:30

Карелия вошла в топ-10 популярных летних направлений у молодежи

08:00

Китайские ученые разработали установку для борьбы с космическим мусором

07:30

В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад

00:10

«Мы будем требовать открыть уголовное дело»: зоозащитница рассказала, как общественность отреагировала на убийство котёнка в Петрозаводске

22:00

В Костомукше началось строительство крытого катка

20:30

Петрозаводск приобрел новую спецтехнику для вывоза крупногабаритных отходов

20:00

Кондопожский пенсионер лишился миллиона рублей из-за инвестиционной аферы

19:00

На Солнце стремительно растет крупная коронарная дыра

18:30

В Петрозаводске задержан вор, укравший велосипед курьера на Первомайском

18:00

С начала года туристический налог принес бюджету Карелии почти 31 миллион рублей

17:20

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 16 августа

17:00

Культовый «Терминатор 2: Судный день» возвращается на экраны Петрозаводска!

16:56

Пожарные и волонтеры в Кемском районе объединились для борьбы с огнем

16:47

В Кадровом центре Лахденпохья рассказали о востребованных профессиях

16:41

В Карелии выявили опасное заболевание земляники

16:30

«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве

16:00

В Петербурге почтили память лидера группы «Кино» Виктора Цоя

15:40

В Карелии вновь вспыхнули лесные пожары

15:10

В Медвежьегорском районе отменен режим ЧС

14:50

Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

14:30

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

14:05

В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

13:40

На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

13:20

Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

13:00

Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

12:56

Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

12:50

В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

12:30

Профессор ПетрГУ удостоен ордена Почёта за выдающийся вклад в развитие науки

12:10

Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

11:50

При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

11:25

Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

11:10

В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

10:55

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске.

10:43

Карелия получит 5,2 млрд на расселение аварийного жилья

10:40

В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

10:30

Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

10:10

Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

09:50

В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

09:25

В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

09:00

Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

08:00

Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

07:40

В Карелии резко подешевели овощи

07:20

На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

07:00

«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

06:40

Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

00:10
Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше
Сегодня 11:30 Общество
Поделиться

Завершение основных строительных работ на важном социальном объекте планируется до конца 2025 года.

фото: © правительство Карелии

15 августа в ходе рабочей поездки в Костомукшский округ глава Карелии Артур Парфенчиков посетил строительную площадку дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов.

Представитель подрядчика — карельской компании «КСМ» — Сергей Мороз рассказал руководителю региона, что готовность объекта на сегодня составляет почти 50%. Специалисты уже возвели основные конструкции здания — фундамент, стены, кровлю, завершили устройство внутренних перегородок, крылец. Заканчивают монтаж внутренних инженерных сетей.

Постояльцы дома-интерната смогут заниматься спортом на открытом воздухе — на улице установят тренажеры Маркелова. Также здесь разобьют грядки, цветники, обустроят прилегающую территорию. Сам дом-интернат расположен на берегу небольшого озера Контокки среди хвойного леса.

Артур Парфенчиков поручил региональному Минприроды рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории строящегося объекта.

— Дом-интернат в Костомукше — это уникальный проект, один из лучших социальных объектов в России, — подчеркнул глава региона. — Он станет современным и комфортным для проживания наших представителей старшего поколения.

Учреждение рассчитано на 200 мест. Дом-интернат возводят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
Онежские петроглифы - красота природы и уникальное культурное наследние Карелии
