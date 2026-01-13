Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома на улице Белинского в Петрозаводске

Девятиэтажное здание возводят по программе расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы идут по графику.

На сегодняшний день это самый большой дом в Карелии, который строится для расселения аварийного фонда. Он будет состоять из трех секций и рассчитан на 251 квартиру. В каждой из них предусмотрен балкон.

Работы ведет АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация». Строители уже смонтировали шесть этажей одной из секций, начали монтаж второй и обустройство фундамента третьей.

— Дом выполнен из трехслойных стеновых панелей — теплый, хороший. Такие же строим для продажи. В ближайшее время начнем работы по остеклению, — рассказал генеральный директор компании Борис Жадановский. — Идем по графику, все будет построено в срок.



Многоквартирный дом на улице Белинского возводят в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024–2030 годы. Его строительство началось в сентябре 2025 года. Ввести дом в эксплуатацию планируется в декабре 2026-го.

— Строить под расселение дома в девять и более этажей — хорошее решение. Нужно этот опыт масштабировать и распространять на районы, где есть условия для такого строительства, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — До конца года семьи должны получить ключи от квартир в новом доме, это станет настоящим новогодним подарком для людей. Многие, я уверен, переедут сразу.



Напомним, строительство ведется на сверхлимитные средства, которые Карелия получила благодаря досрочному завершению прошлой программы и была готова к началу новой. Регион первым в стране подал заявку в Фонд развития территорий на финансирование. Помимо денег на выплаты компенсаций и покупку вторичного жилья в 2025 году, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Карелии были выделены дополнительные средства на строительство домов.

— На этом месте были три расселенных аварийных дома, их снесли. По предыдущей программе расселения компания «КСМ» построила здесь два дома, каждый на сорок квартир, — сообщил вице-премьер Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов. — Новый дом — самый большой из тех, которые мы когда-либо строили по программе расселения. Темпы работ высокие. К концу года дом будет сдан уже с чистовой отделкой и сантехникой.



По словам застройщика, фасад первого этажа будет покрыт антивандальной краской. Квартиры в доме спланированы исходя из потребности будущих жильцов.

— Вместе с Минстроем мы продумывали и согласовывали квартирографию, чтобы учесть все, что нужно людям. Здесь будет 128 двухкомнатных квартир, одинаковое количество однокомнатных и трехкомнатных, — пояснила Глава Петрозаводска Инна Колыхматова. — Обязательно предоставим квартиры в новом доме первоочередникам.



В Петрозаводске в рамках нового этапа программы необходимо расселить почти 7 тысяч аварийных квартир общей площадью более 282 тыс. кв. метров. Также в городе для расселения используют механизм комплексного развития территорий. Так, в 2025 году из 103 расселенных квартир в рамках КРТ расселили 51.

Помимо Петрозаводска, многоквартирные дома в рамках реализации программы также строят в Беломорске, Питкяранте, Суоярви и Лахденпохье. В 2025 году в Карелии было расселено из аварийного фонда более 900 семей.