Артур Парфенчиков проверил ход строительства завода по производству испытательного оборудования

При поддержке главы республики продукцию предприятия продвигают на федеральном уровне.

В Петрозаводске при поддержке Правительства Карелии продолжает развиваться уникальное предприятие «Прорыв». Здесь разрабатывают и производят испытательное и измерительное оборудование для обязательной сертификации технических средств, электронной компонентной базы и показателей качества электроэнергии. Технические характеристики приборов не уступают лучшим образцам известных импортных производителей.

Генеральный директор предприятия Вячеслав Тухас доложил Главе Карелии Артуру Парфенчикову о планах по расширению производства. Благодаря поддержке регионального Правительства на территории Петрозаводска начато возведение нового производственного комплекса. Здесь будут функционировать автоматическая сборочная линия, станки с ЧПУ, испытательная лаборатория, конструкторско-технологические отделы и другое. Новый проект позволит увеличить рынок сбыта выпускаемой продукции и создать новые рабочие места.

— Перед нами стоят три основных задачи — импортозамещение, повышение технологического суверенитета и технологического лидерства, — сказал Вячеслав Тухас. — Мы благодарим главу и Правительство Карелии за успешную презентацию предприятия на федеральном уровне. Наша продукция будет использоваться при строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Мы занимаем лидирующую позицию в своем направлении в том числе благодаря поддержке Правительства республики.

Среди покупателей измерительных приборов «Прорыва» — испытательные и сертификационные центры, заводские лаборатории, научные и медицинские организации по всей стране. Продукцией карельской компании пользуются МВД, Росатом, Россети, РЖД, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт и другие, измерительное оборудование «Прорыва» приобретают в том числе и страны СНГ.

— Предприятие увеличивает объемы производства, количество произведенного высокотехнологичного оборудования. Важно, чтобы наши карельские разработки максимально быстро реализовывались в практической плоскости, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и членами Правительства Москвы мы достигли договоренности о применении нашего оборудования в различных инновационных сферах.

Ввод в эксплуатацию нового производственного комплекса запланирован до конца 2026 года.