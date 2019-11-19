Артур Парфенчиков проводит отпуск в Карловых Варах?

Глава Карелии Артур Парфенчиков с 10 ноября до 1 декабря официально находится в очередном отпуске.

На это время и.о. главы республики является его первый заместитель – премьер-министр правительства Александр Чепик.

По неофициальной информации наших источников, в том числе в карельском правительстве, свой отпуск Артур Парфенчиков собирался провести в Карловых Варах. Здесь, напомним, очень любил отдыхать, поправлять свое здоровье экс-глава республики Сергей Катанандов.

Вероятно, полюбились Карловы Вары и Артуру Парфенчикову, который, по нашим данным, впервые побывал здесь весной нынешнего года.



Напомним, что 29 ноября Артуру Парфенчикову исполнится 55 лет. Интересно будет узнать, где он встретит свой юбилей. Как мы узнали, высокопоставленные местные чиновники уже готовятся его торжественно поздравлять.