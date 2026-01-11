Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

В республики дорожники и энергетики всю ночь и утро устраняли последствия метели.

Минувшая ночь в Карелии выдалась напряженной. Сильные снегопады и метель затронули, в основном, южные районы республики. Были повреждены высоковольтные линии в Лахденпохском и Олонецком районах: два населенных пункта частично отключены от электроснабжения. На данный момент аварийные бригады ведут работы по восстановлению электричества. Об этом рассказал Артур Парфенчиков. По его словам, несмотря на погоду, аэропорт работает в штатном режиме.

— Дорожники работали в усиленном режиме и сейчас продолжают устранять последствия сильного снегопада, чистят региональные дороги, обрабатывают противогололедными материалами, — сообщил глава региона.

Специалисты «Управтодор РК» регулярно информируют о текущем состоянии трасс в районах Карелии и работе техники. Мониторинг ситуации — круглосуточный. Замечания и вопросы о состоянии дорог, работе техники, ДТП можно направлять по телефону +7(8142) 59-99-89. ФКУ Упрдор «Кола»: (814-2) 44-44-77. Муниципальные дороги: районные и городские ЕДДС.