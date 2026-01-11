РЕКЛАМА
«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12

Украшенная ангелами ёлка из Петрозаводска может стать самой красивой в России

23:26

Автомобиль повис над дорогой после ДТП в Муезерском районе

22:52

Военнослужащий из Питкяранты Роман Филюгин погиб в зоне спецоперации

21:23

Будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний

19:38

Глава Карелии проконтролировал ход строительства дома-интерната в Костомукше

17:50

Сильные метели накроют Карелию 11 января

17:22

Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах Карелии

16:48

55-летний петрозаводчанин ножом зарезал возлюбленную во время ссоры

16:17

Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

15:42

Артур Парфенчиков напутствовал молодых пограничников в Костомукше

15:19

Человек отравился дымом при пожаре в Кондопожском районе

14:48

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карелии

13:18

В России повысят государственные пенсии по инвалидности

12:23

На 89-м году жизни умерла врач из Петрозаводска Таисия Петрова

10:35

Житель Беломорского округа Рустам Джандаров погиб на СВО

09:36

ИКИ РАН: редкий парад планет вновь произойдет в ближайшие недели

09:00

Пожарные оказали помощь при ДТП на трассе «Кола» в Карелии

08:30

Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые взломали систему

00:10
Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона
Сегодня 11:45 Общество
В республики дорожники и энергетики всю ночь и утро устраняли последствия метели.

фото: © Артур Парфенчиков

Минувшая ночь в Карелии выдалась напряженной. Сильные снегопады и метель затронули, в основном, южные районы республики. Были повреждены высоковольтные линии в Лахденпохском и Олонецком районах: два населенных пункта частично отключены от электроснабжения. На данный момент аварийные бригады ведут работы по восстановлению электричества. Об этом рассказал Артур Парфенчиков. По его словам, несмотря на погоду, аэропорт работает в штатном режиме.

— Дорожники работали в усиленном режиме и сейчас продолжают устранять последствия сильного снегопада, чистят региональные дороги, обрабатывают противогололедными материалами, — сообщил глава региона.

Специалисты «Управтодор РК» регулярно информируют о текущем состоянии трасс в районах Карелии и работе техники. Мониторинг ситуации — круглосуточный. Замечания и вопросы о состоянии дорог, работе техники, ДТП можно направлять по телефону +7(8142) 59-99-89. ФКУ Упрдор «Кола»: (814-2) 44-44-77. Муниципальные дороги: районные и городские ЕДДС.

