Артур Парфенчиков рассказал, когда будет открыта новая школа на севере Карелии

По словам главы Карелии, строительство школы в Кеми идет полным ходом.

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, как держит на контроле строительство школы в Кеми. В здании, по словам главы региона, уже установили окна, подключили отопление и перешли на внутренние работы.

«Параллельно идут работы по облицовке здания. Также подрядчик завозит материалы, в том числе для пришкольной территории. Благоустройством займется как только сойдет снег. Напомню, здесь будут площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола и спортивный комплекс ГТО», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Открытие школы глава Карелии анонсировал до конца года — по его словам, республика сделает и подъездную дорогу к учебному заведению, а сесть за парты ученики смогут в сентябре 2024 года.