Артур Парфенчиков рассказал, когда завершится ремонт трассы под Петрозаводском

Глава Карелии проверил ход строительства участка дороги «Петрозаводск-Суоярви».

Руководитель региона Артур Парфенчиков посетил строящийся участок трассы «Петрозаводск-Суоярви» в районе станции Падозеро.

«Проезжал там на днях. Вовсю идет стройка. Остановился, пообщался с рабочими «ПСК «Строитель». Они заверили меня, что затяжная карельская весна на планах не скажется. Сейчас занимаются дренажной системой, заменой земполотна, готовят временный объезд. А как только позволит погода, перейдут к следующему этапу. Ремонт основательный — менять будем всю «дорожную одежду»», — рассказал на своей странице в соцсети о ходе строительства Артур Парфенчиков.

Глава Карелии уточнил, что полностью сдать участок обещают через 20 месяцев. При этом он отметил, что конкурсные процедуры и подготовительные работы были проведены еще зимой, что позволило начать ремонт, не дожидаясь схождения снега.

«Разговорились с машинистом грейдера. Оказалось, он из Донбасса, приехал к нам в 2014-м вместе с семьей. И остался, купил квартиру. Теперь ремонтирует наши карельские дороги. Специалисты нам очень нужны. Планов много, только в этом году собираемся привести в порядок 250 км региональных трасс», — рассказал о встрече с рабочим на строительстве автодороги Артур Парфенчиков.