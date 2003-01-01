Артур Парфенчиков рассказал на форуме в Москве, как в Карелии создают медицину шаговой доступности

Глава Карелии презентовал региональные практики системы превентивной медицины на VI Форуме социальных инноваций регионов.

11 сентября в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла VI Форум социальных инноваций регионов. Среди его участников – представители органов власти, эксперты в социальной сфере, сотрудники НКО, представители научных институтов, медицинских, образовательных и культурных учреждений. Участники форума обсудят инновационные решения в социальной сфере, обменяются опытом и познакомятся с лучшими социальными практиками страны.

Одним из ключевых направлений первого дня стала стратегическая сессия «Социальное измерение системы здравоохранения», в ходе которой Глава Карелии Артур Парфенчиков презентовал систему превентивной медицины, активно представленную в республике.

Как рассказал руководитель региона, Карелия – это сложный с точки зрения климата край с затяжным зимним периодом и коротким световым днем. Еще одна особенность региона – множество отдаленных поселков и деревень. Решить проблему медицинского обслуживания местного населения помогают мобильные комплексы.

– В республике работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты, мобильные флюорографы, маммографы и стоматологические кабинеты, – сказал Артур Парфенчиков. – Фактически мы создаем для наших жителей систему медицины шаговой доступности. Люди могут получать необходимую помощь, не выезжая в крупные населенные пункты.Расширить возможности медобслуживания позволяют быстровозводимые ФАПы. Их строят по уникальным карельским технологиям с учетом особенностей местного климата. Проверенные типовые проекты, заводские каркасы, произведенные по современным технологиям, удобные для перевозки мобильные конструкции позволяют ставить небольшие строения в короткие сроки. В 2021-2023 годах в республике открыли 14 ФАПов и 4 врачебных амбулатории. Все они подключены к интернету и имеют доступ к региональной медицинской информационной системе с возможностью проведения телекоммуникационных консультаций. В 2025 году завершается строительство еще 17 ФАПов и амбулаторий.

Как рассказал руководитель региона, большое внимание правительство республики уделяет развитию превентивной медицины. Практически по всех районах и округах Карелии в живописных локациях открыты «Тропы здоровья» протяженностью до 10 километров. Расширяется сеть велодорожек, во дворах размещают «умные» спортплощадки.

– Уникален опыт республики в использовании уличных тренажеров местного производителя – завода «MB Barbell» Вадима Маркелова. Они популярны у спортсменов и любителей всех возрастов. Важно, что на этих тренажерах могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнул Артур Парфенчиков. Важную роль в вопросе сохранения здоровья жителей Карелии играют и иные направления – корпоративные программы «Укрепление здоровья работников», развитие проектов по обработке водорослей с высоким содержанием дефицитных в условиях севера витаминов и микроэлементов, совершенствуются профилактика и лечение сахарного диабета, предраковых заболеваний желудочно-кишечного тракта, внедряется программа «Сокращение потребления алкоголя в Республике Карелия».

Участники сессии поблагодарили главу региона за предоставленную информацию и отметили ее практическую ценность и возможность транслировать наработки в сфере превентивной медицины в других регионах России.