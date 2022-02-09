Артур Парфенчиков рассказал о газификации Карелии и федеральной поддержке республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал большое интервью, в котором рассказал о поддержке федерального центра и опорных точках развития региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал большое и откровенное интервью изданию «Петрозаводск ГОВОРИТ», в котором пояснил, почему Карелии так важна федеральная поддержка и что стало причиной замедления темпов газификации республики.

— Безусловно, основа нашего движения вверх, особенно в первые годы, это федеральная поддержка, — сказал Артур Парфенчиков. — И мы сейчас только-только начинаем добавлять к ней результаты собственной работы. Федеральная поддержка по линии целевой программы, а также по индивидуальному плану развития, разработки которого нам удалось добиться, — это ключевые факторы развития.

Ведь северо-западная часть России — это наименее газифицированная территория страны. Отключи любую европейскую страну от газа, пересади ее на мазут, на дрова — это будут совсем другие экономика и социальная сфера.

Когда я сюда пришел, здесь была колоссальная проблема с тарифами. Из-за этого бизнес из Карелии практически убегал. И это тоже были решения федерального уровня.

— Эта тарифная проблема имела коррупционный характер?

— Нет, так было в силу низкой газификации, большой нагрузки на электросети и тому подобных факторов. Ведь цену на электричество для населения нужно было держать на минимальном уровне. А компенсировать чем? Перекрестным субсидированием за счет производства. Кстати, у нас новая основа до сих пор не создана — нужно сначала газифицироваться. Мы только начинаем, но на это уже ушло четыре года. И только-только началось продвижение газопровода на Питкяранту, ждем начала работ на Сегежу, потом на Костомукшу. Понятно, что такие вещи за один день не решаются. Это только начало.

Окончание первого этапа должно произойти к 2025 году. В общей сложности это десять лет. И это пока только до средней Карелии, в лучшем случае до Костомукши. У газификации ведь тоже есть своя экономика — длина трубы, стоимость обслуживания, объемы потребления и т. д. Газ может и «золотым» стать. Ведь одна из проблем Карелии, если уж мы сравниваем с Финляндией, — это соотношение территории и количества людей, которые на ней проживают. Территориально мы меньше Финляндии почти в два раза. А людей у нас меньше в девять раз! Совершенно другая плотность, другая структура экономики. Ведь главный носитель экономики — это человек.

Возьмем две деревни: в одной 500 человек, и у них 1000 гектаров земли, в другой — тоже 1000 гектаров, но население 50 человек. Приедем через десять лет и сравним, как выглядят эти земельные участки, что на них растет, какая урожайность. Хорошо если они вместе живут. А если так, как мы сейчас? И это серьезная проблема, свойственная северным территориям, — очень низкая плотность населения.

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