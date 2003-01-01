Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства детского сада в городе Сортавала

Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в следующем году. Глава республики рассказал об уверенных темпах строительства социального объекта в столице карельского Приладожья.
Новый детский сад, рассчитанный на 150 человек, на улице Бондарева в Сортавале возводит компания КСМ.
— На счету компании — 16 детских садов, построенных в Карелии. Садик будет 3-этажным, с просторными музыкальным и спортивным залом. А его «фишкой» станет большой витраж в районе входной зоны, — поделился подробностями строительства Артур Парфенчиков. — Работы идут в хорошем темпе: строители зашли на площадку в июле, а уже на следующей неделе приступят к монтажу стен 1 этажа.
Завершить коробку здания планируют до конца этого года, а уже летом 2026-го — сдать объект в эксплуатацию.
В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина по укреплению приграничных районов сегодня в Карелии строят три крупных социальных объекта. Помимо детского сада в Сортавале, также возводят культурно-досуговый центр в Лахденпохье и социально-культурный центр в Хийтоле, который объединит под одной крышей дом культуры, детский сад, библиотеку и врачебную амбулаторию.