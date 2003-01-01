Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

Острая в последнее время тема борьбы с алкоголизацией населения и торговыми точками, которые продают алкоголь, была поднята на обсуждении бюджета Карелии в Законодательном собрании.

После доклада Артура Парфенчикова депутаты задавали главе вопросы. Депутат Алексей Орлов (ЛДПР) вспомнил про меры по борьбе с распространением и доступностью алкоголя. Депутат уверен, что ограничения на продажу этой продукции в многоквартирных домах, которые вступят 1 марта 2026 года, дадут положительный эффект. Парламентарий поинтересовался, как глава региона оценивает эти меры и нет ли планов их еще усилить.

По словам Артура Парфенчикова, новый закон достаточно взвешенный, проработанный и с какой-то стороны даже осторожный. Новые меры призваны сократить доступность алкогольной продукции, но и не повлекут опасных последствий. Называя эти последствия, глава вспомнил свою работу в конце 1980 годов в прокуратуре, когда в стране был введен «сухой закон». Он напомнил, что при резких ограничениях люди начинают покупать алкоголь впрок, что приводит к росту потребления. Второй риск — появление суррогатного алкоголя, а значит и случаев отравления.

Любые ограничения должны быть взвешенными и продуманными, уверен Парфенчиков. Так что на данном этапе никаких новых ограничений в Карелии не будет, надо посмотреть, какой результат дадут эти.

Напомним, 13 ноября депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в первом чтении бюджет на три года. Сразу после доклада Артура Парфенчикова они задали вопросы.