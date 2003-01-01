Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

Ролик о том, как открывали новый мост в Петрозаводске, разместил в своих соцсетях глава Карелии.

О том, как открывали мост, «Столица на Онего» сегодня уже рассказывала. Мы публиковали и фоторепортаж, и видео. Свое видео также опубликовал Артур Парфенчиков. Он сделал акцент и на двух других праздниках — Дне отца, который отмечали также вчера, 19 октября, и Дне работников дорожного хозяйства.

Сегодня замечательный день — День отца! День настоящих мужчин! Именно они построили наш Лобановский мост! И сегодня, в День работников дорожного хозяйства, открыли по нему движение! — говорит Артур Парфенчиков. — Мост получился настоящим красавцем. Спасибо нашим мостостроителям, которые сделали все на полгода раньше, чем мы планировали. Неслучайно на открытии было столько горожан. Да, и троллейбусы мы, конечно, возвращаем на маршруты!

Мы также рассказывали о наградах строителям, которые вручил глава Карелии во время открытия моста.