Артур Парфенчиков стал первым зарегистрированным кандидатом на должность главы Карелии

Центризбирком республики зарегистрировал первого кандидата на должность главы Карелии — им стал нынешний руководитель региона.

Сегодня, 26 июля, ЦИК Карелии принял решение о регистрации Артура Парфенчикова кандидатом на должность главы Республики Карелия. Информация об этом появилась на официальном паблике Центральной избирательной комиссии Карелии.

На заседании рабочей группы, состоявшемся накануне, были проверены порядок выдвижения и достоверность предоставленных сведений. Комиссия не нашла у кандидата никаких нарушений.

Артур Парфенчиков был выдвинут на должность главы республики региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В ЦИКе напомнили, что регистрация всех кандидатов на должность главы республики Карелия завершится не позднее 5 августа.