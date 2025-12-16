Артур Парфенчиков утвердил новый состав рабочей группы по вопросам защиты прав участников жилищного строительства

Соответствующее распоряжение руководитель региона подписал 12 декабря.
14 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков в прямом эфире телеканала «Россия 24» подвел итоги 2025 года и ответил на вопросы, которые задавали жители республики. Одной из наиболее острых тем для обсуждения стала тема защиты прав участников жилищного строительства, пострадавших от недобросовестных действий компании-застройщика «Амперия».
К руководителю региона обратились жители Карелии, которые заключили договоры строительства жилых домов с ООО «Амперия». Строительная компания не выполнила взятых на себя обязательств, и сейчас люди не могут вернуть потраченные средства через суд и вынуждены оплачивать ипотеку за недостроенные или несуществующие дома.
Артур Парфенчиков сообщил, что рабочую группу по вопросам защиты прав граждан ‒ участников жилищного строительства на территории Республики Карелия возглавил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Егоров, в нее вошли члены Правительства Карелии и сотрудники Администрации Главы региона. Они рассмотрят обращения пострадавших участников жилищного строительства, в каждом конкретном случае определят возможность оказания мер поддержки и во взаимодействии с правоохранительными органами будут добиваться исполнения компанией взятых на себя обязательств.
‒ Помощь со стороны Правительства должна быть адресной, с учетом индивидуальной ситуации каждого дольщика, ‒ отметил руководитель региона. ‒ Это может быть предоставление жилплощади в рамках программы расселения аварийного жилья, социального контракта.
Напомним, что в 2023 – 2024 годах компания «Амперия» активно привлекала клиентов, предлагая услуги по возведению индивидуальных жилых домов. Однако после заключения договоров и перевода основной части средств работы не проводились либо ограничивались частичным возведением каркаса. Среди дольщиков «Амперии» есть пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и семьи, имеющие детей-инвалидов. Они полагают, что строительная компания после выполнения фундаментных работ искусственно затягивала строительство, а затем полностью прекратила выполнение своих обязательств.
30 сентября 2025 года решением Арбитражного суда Карелии компания «Амперия» признана банкротом.
