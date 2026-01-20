Артур Парфенчиков: «В 2026 году продолжим развивать спортивную инфраструктуру в Петрозаводске»

В ходе онлайн-совещания в рамках проекта #КарелияОткрытая глава Карелии подвел итоги прошлого года и обозначил планы по развитию спорта в столице региона на 2026 год.

По поручению главы республики Артура Парфенчикова в Петрозаводске в 2024 году открыли «умную» спортивную площадку возле школы № 11 на улице Пархоменко. Спортивный объект построен по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Он включает футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, уличные тренажёры, трибуну, легкоатлетические беговые дорожки.

– Это хорошая практика, планируем продолжить её в 2026 году. Также будем приобретать спортивное оборудование для Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, – отметил глава Карелии.

В Петрозаводске запущен административно‑бытовой корпус Регионального центра по спортивной гимнастике. Объект оснащён местами для проживания спортсменов, современным спортивным залом и раздевалками.

– Наш Курган преображается, привлекая всё больше спортсменов, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Важный объект Петрозаводска в спортивной сфере – «Луми-2». В настоящее время работы ведет строительная компания АО «СП-1», входящая в группу компаний «СФК». Стройка спорткомплекса была передана на республиканский уровень по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова. Как сообщила заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, завершение работ планируется в 2027 году.

– Благодаря открытию новых спортивных объектов доля регулярно занимающихся спортом горожан выросла с 54 % до 68 %. Это выше, чем в среднем по стране, – добавила Лариса Подсадник.