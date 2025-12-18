Артур Парфенчиков вручил государственные награды жителям Карелии

Торжественная церемония награждения состоялась в зале Благородного собрания Национального музея республики.

В преддверии Нового года Артур Парфенчиков вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Карелия жителям региона.

В своем приветственном слове руководитель региона подчеркнул, что главная ценность республики – ее жители.

– В Карелии открываются новые предприятия. Заложены первые суда на цифровой судоверфи, запущены дополнительные линии производства на литейном заводе «Петрозаводскмаш». На следующей неделе запланирован запуск первой партии детского питания на основе беломорских водорослей в Кондопожском районе, завершено строительство молочной фермы на тысячу голов в Видлице, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Все эти достижения – результат работы жителей Карелии. Низкий поклон каждому, кто в уходящем году сделал свой вклад в созидание на благо нашей республики.

Среди награжденных – представители рабочих профессий, предприниматели, работники культуры и науки, многодетные родители, учителя. Они сказали слова благодарности за высокую оценку своей деятельности.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден инструктор-методист автономного учреждения Республики Карелия «Центр спортивной подготовки» Евгений Шорохов.

– Сегодня здесь присутствуют выпускники Карельского государственного педагогического института 1972 года, – отметил Евгений Шорохов. – Нас было 54 выпускника и все мы пошли работать в школы и училища, в высшие учебные заведения. Мы трудимся вот уже на протяжении полувека, служим Карельскому спорту, жителям республики и будем служить дальше!

Медали ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Артур Парфенчиков вручил многодетным родителям Сергею и Надежде Вакулич из Петрозаводска и Алексею и Любови Ивановым из Олонецкого района. В обоих семьях воспитывают по пять детей. Почетной грамотой Президента Российской Федерации отмечены заслуги в области образования жительницы Кондопожского района Раисы Малашенковой.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения награжден ряд медработников: почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено врачу-онкологу Республиканского онкологического диспансера Сергею Новожилову, заведующему Поликлиникой – врачу-онкологу Республиканского онкологического диспансера Ирине Хидишян.

Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия» удостоены медицинская сестра Госпиталя для ветеранов войн Наталья Тарасова и главная медицинская сестра Бюро судебно-медицинской экспертизы» Людмила Чечнева.

– В последние годы система здравоохранения в Карелии динамично развивается, мы продолжаем строительство ряда медицинских учреждений. Наш хирургический корпус станет одним из лучших в стране, здесь будут проводить сложные, уникальные операции. В 2027 году мы начнем возведение онкологического центра, где современную высокотехнологическую помощь будут получать жители республики, – рассказал Артур Парфенчиков.

Всего высокие государственные награды по Указу Президента Российской Федерации и Главы Карелии получили более 20 жителей региона.