РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

С 1 января 2026 года размеры окладов по должностям медицинских работников будут увеличены

16:20

В российский прокат вышла новогодняя комедия «Ёлки 12»

16:11

На прямую линии президента России попал вопрос о строительстве онкоцентра в Петрозаводске

16:02

Бюджет Петрозаводска на 2026 год принят в окончательном чтении

15:43

Суд в Карелии отказал владельцу почти полувекового мотоцикла в выдаче дубликата ПТС

15:32

«Гагик, ты навсегда останешься в памяти»: в Карелии простятся с погибшим в страшной аварии с лесовозом

15:17

Артур Парфенчиков вручил государственные награды жителям Карелии

15:15

Жилой дом загорелся в Олонецком районе

15:01

28 камер видеонаблюдения установят в парке в Приладожье

14:46

Организатор интернет-магазина наркотиков в Петрозаводске приговорен к 14 годам колонии

14:31

Мужчина получил ожоги в пожаре на севере Карелии

14:20

Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в УАЗ на трассе «Кола»

14:13

Банк России снизил ключевую ставку до 16%

14:02

В России утверждены студенческие билеты и зачётные книжки в MAX и на «Госуслугах»

14:00

Карельские ученые показали, как брать кровь у форели

13:48

Рыбоводы смогут сами охранять садки от браконьеров

13:41

«Такая обрезка допустима»: столичный арборист прокомментировал внешний вид лиственниц в Петрозаводске

13:30

Два пожилых человека пострадали в двойной аварии в Прионежском районе

13:17

Одна карта, сотни возможностей: в Карелии растёт популярность «Профсоюзного дисконта»

13:10

Скрининг на 36 наследственных заболеваний прошли более 3800 новорождённых в Карелии

13:00

В Карелии оштрафовали компанию за разлив нефтепродуктов в заливе Ладожского озера

12:43

28-летнюю петрозаводчанку обманули по сложной схеме и лишили 1,2 млн рублей

12:26

Около трех тысяч жителей Карелии страдают деменцией

12:13

Новогодняя ночь с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на всё

11:53

Крупный пожар произошёл в отдалённом районе Петрозаводска

11:42

Более 200 детей осмотрели петрозаводские врачи в Калевале

11:30

Расписание пригородных автобусов из Петрозаводска изменится

11:21

Названы цифры перевезенных карельскими поездами «Ласточка» пассажиров

10:52

В Кондопожском районе мужчину оштрафовали на 400 тыс. рублей за попытку незаконно получить землю

10:34

Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги 2025 года

10:16

Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы в новогодние праздники

10:02

В Минприроды Карелии призвали не трогать оставшихся зимовать лебедей

09:50

В Карелии перед праздниками стартует операция «Алкоголь»

09:31

Последний рабочий день 2025 года не будет сокращенным

08:59

Подрядчик отказался в срок отремонтировать обрушившийся фасад музея в Сегеже

08:39

В Карелии снизились цены на 92-й и 95-й бензин

08:20

Воспитанники карельского киокушина завоевали семь наград на межрегиональном турнире

08:00

Зарплата курьеров в России выросла почти до 150 тысяч рублей

07:40

В Карелии похолодает и выпадет снег на выходных

07:20

Пристав в Карелии помог взыскать 300 тысяч рублей алиментов на троих детей в канун Нового года

07:00

На участке Лососинского шоссе в Петрозаводске введено ограничение скорости

06:40

Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности популярных новогодних салатов и свинины

00:10

Загадочный «пришелец» из глубин космоса завтра сблизится с Землей

23:02

Продажи советских новогодних украшений в Петрозаводске выросли почти в 6 раз

22:31

Самые значимые события Четверг

22:20

Профсоюзы Карелии призвали работодателей к выполнению условий отраслевых соглашений

22:02

В Карелии в 2025 году из аварийного жилья расселены более 200 людей с инвалидностью

21:30

Ремонт семикилометрового участка автомобильной дороги Суоярви-Койриноя завершен

21:01

«Совсем молодой, так жалко»: житель Медвежьегорского района погиб на СВО

20:32

Артур Парфенчиков подвел итоги 2025 года в прямом эфире

20:00

Власти Карелии предложили изменить критерии отбора на строительство очистных сооружений

19:05

Пламя охватило балкон жилого дома в Костомукше

18:29

В Петрозаводске мошенники терроризировали хозяйку пропавшей собаки

18:21

Суд в Карелии вынес приговор по делу об убийстве группой лиц пятнадцатилетней давности

18:02

Памятник у петрозаводского роддома включили в Перечень объектов культурного наследия

17:46

В Суоярвском округе выбрали нового главу

17:33

В Петрозаводске партия «Новые люди» провела форум, посвящённый решению вопросов ЖКХ

17:30

В Костомукше завершен этап благоустройства набережной

17:22

Мокрый снег с дождём вновь обрушатся на Карелию 19 декабря

17:03

В Карелии подсчитали, что 1/4 часть населения региона активно занимается спортом

16:52

Пожарные показали, как доставали из-под бревен автомобиль с погибшим петрозаводчанином

16:42

Суд потребовал ускорить расселение аварийного дома в Петрозаводске

16:32

Более 540 ветеранов СВО трудоустроили через кадровые центры Карелии

16:25

Парту героя открыли в школе поселка Ладва

16:15

Лиственницы на Ленинградской в Петрозаводске превратили в уродливые обрубки

15:55

«Вечная память тебе, братишка»: в Беломорске простятся с погибшим в ходе СВО земляком

15:43

Россияне смогут подтверждать возраст с помощью приложения МАX

15:21

В России принят закон в поддержку самозанятых таксистов

15:02

Названы сроки реставрации здания конькобежного стадиона в Приладожье

14:43

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в мошенничестве

14:25

Игорь Зубарев: «Бизнес должен развиваться, но не за счет ухудшения экологии водоемов»

14:10

В страшной аварии с лесовозом в Прионежье погиб 46-летний водитель

13:56

76-летний водитель сбил девушку-подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске

13:42

«Литрес» удалил 4,5 тысячи книг из-за нового закона о маркировке книг с упоминанием наркотиков

13:21

Школа и садик на Древлянке в Петрозаводске остались без тепла и горячей воды

12:57

24-летний петрозаводчанин перевел мошенникам 300 тысяч рублей

12:39

Минздрав предупредил о росте смертности в новогодние праздники

12:24

Эксперты назвали лидеров рынка pLTE

12:10

В Петрозаводске завершился этап юношеской Школьной баскетбольной лиги

12:00

Стало известно состояние пострадавших в аварии на Шуйском шоссе

11:56

Эксперты рассказали, что происходит в индустрии видеоигр

11:50

Водитель легковушки погиб после столкновения с лесовозом на трассе в Прионежье

11:45

Известная в Карелии спортивная пара отметила 65-летие брака

11:29

По делу Леонида Белуги поменяют судей Верховного суда Карелии

11:21

Два человека пострадали в аварии на Шуйском шоссе

11:16

В Петрозаводске на улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственном смерти

10:50

В Костомукше легковой автомобиль смяло после столкновения с автовышкой

10:36

Судебные приставы провели рейд по должникам «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелия

10:31

Три российских фильма попали в шорт-лист американской премии «Оскар»

10:24

Охотники добыли волков, которые терроризировали жителей поселков Вилга и Поросозеро

09:55

Водозаборную скважину в деревне Илемсельга удалось сохранить

09:47

В Петрозаводске обнаружили место, куда свозят желтые контейнеры для раздельного сбора

09:42

Жительницу Кондопоги задержали за серию краж

09:31

Карельская компания заняла первое место в российском рейтинге ИИ-решений для здравоохранения

09:22

Петрозаводское предприятие задолжало работникам 2,6 млн рублей

08:59

Карелия вошла в пятерку популярных направлений для новогоднего отдыха

08:39

Академик Онищенко рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости гриппом

08:24

Уроженец Беломорского округа Андрей Семонишин погиб на СВО

08:02

Авиасообщение между Петрозаводском и Сенной Губой наладят в новогодние праздники

07:44

В Суоярви освятят отреставрированный Храм Рождества Христова

07:23

В России запретили продавать табак и вейпы на остановках транспорта

07:01

Массовые проверки водителей начнутся в Петрозаводске

06:42

Стало известно, когда в России полностью заблокируют YouTube

00:14
Артур Парфенчиков вручил государственные награды жителям Карелии
Сегодня 15:15 Общество
Поделиться

Торжественная церемония награждения состоялась в зале Благородного собрания Национального музея республики.

фото: © Правительство РК

В преддверии Нового года Артур Парфенчиков вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Карелия жителям региона.

В своем приветственном слове руководитель региона подчеркнул, что главная ценность республики – ее жители.

– В Карелии открываются новые предприятия. Заложены первые суда на цифровой судоверфи, запущены дополнительные линии производства на литейном заводе «Петрозаводскмаш». На следующей неделе запланирован запуск первой партии детского питания на основе беломорских водорослей в Кондопожском районе, завершено строительство молочной фермы на тысячу голов в Видлице, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Все эти достижения – результат работы жителей Карелии. Низкий поклон каждому, кто в уходящем году сделал свой вклад в созидание на благо нашей республики.

Среди награжденных – представители рабочих профессий, предприниматели, работники культуры и науки, многодетные родители, учителя. Они сказали слова благодарности за высокую оценку своей деятельности.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден инструктор-методист автономного учреждения Республики Карелия «Центр спортивной подготовки» Евгений Шорохов.

– Сегодня здесь присутствуют выпускники Карельского государственного педагогического института 1972 года, – отметил Евгений Шорохов. – Нас было 54 выпускника и все мы пошли работать в школы и училища, в высшие учебные заведения. Мы трудимся вот уже на протяжении полувека, служим Карельскому спорту, жителям республики и будем служить дальше!

Медали ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Артур Парфенчиков вручил многодетным родителям Сергею и Надежде Вакулич из Петрозаводска и Алексею и Любови Ивановым из Олонецкого района. В обоих семьях воспитывают по пять детей. Почетной грамотой Президента Российской Федерации отмечены заслуги в области образования жительницы Кондопожского района Раисы Малашенковой.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения награжден ряд медработников: почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено врачу-онкологу Республиканского онкологического диспансера Сергею Новожилову, заведующему Поликлиникой – врачу-онкологу Республиканского онкологического диспансера Ирине Хидишян.

Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия» удостоены медицинская сестра Госпиталя для ветеранов войн Наталья Тарасова и главная медицинская сестра Бюро судебно-медицинской экспертизы» Людмила Чечнева.

– В последние годы система здравоохранения в Карелии динамично развивается, мы продолжаем строительство ряда медицинских учреждений. Наш хирургический корпус станет одним из лучших в стране, здесь будут проводить сложные, уникальные операции. В 2027 году мы начнем возведение онкологического центра, где современную высокотехнологическую помощь будут получать жители республики, – рассказал Артур Парфенчиков.

Всего высокие государственные награды по Указу Президента Российской Федерации и Главы Карелии получили более 20 жителей региона.

Обсудить (0) в ленту
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров
Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение