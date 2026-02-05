Артур Парфенчиков вручил коллективу Республиканской больницы имени В.А. Баранова орден «Сампо»

К 75-летию медучреждения государственных наград удостоены более 40 врачей, медицинских сестер и сотрудников больницы.

5 февраля в Зале благородного собрания Национального музея Карелии чествовали коллектив Республиканской больницы имени В. А. Баранова — медучреждение отметило 75-летие своей работы. За это время больница прошла большой путь и стала многопрофильным лечебно-профилактическим центром. Ежегодно здесь получают медицинскую, в том числе высокотехнологичную помощь, более 23 тысяч человек. В год врачи больницы выполняют более 15 тысяч операций. В амбулаторных условиях специализированную консультативную помощь ежегодно получают более 87 тысяч пациентов.

За выдающиеся достижения и заслуги перед Карелией и её жителями, успешное применение передовых методов лечения коллектив больницы удостоен ордена «Сампо». Самую высокую региональную награду вручил медучреждению Глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Республиканская больница знаменита своими традициями, именами легендарных врачей — Василий Баранов, Анатолий Зильбер, Иридий Менделеев. Здесь наука и практика всегда идут рядом. Опираясь на эти достижения, мы можем решать самые сложные задачи, — отметил Глава региона. — Но как бы не развивались технологии, искусственный интеллект, главным в медицине всегда остается врач. Его сопереживание больному и любовь к человеку способны творить чудеса. Впереди у вас — очень интересная профессиональная жизнь и, конечно, благодарная. Поздравляю с получением высшей награды республики.

В Республиканской больнице сегодня работает полторы тысячи специалистов, из них более 300 врачей и 650 человек — средний медперсонал. К юбилею учреждения лучшим сотрудникам были вручены государственные награды.

Звания «Заслуженный врач Республики Карелия» удостоены врач ультразвуковой диагностики Татьяна Емельянова, врач-трансфузиолог Людмила Ефимова, врач-нейрохирург Алексей Корзун, заместитель главного врача по терапевтической помощи Адрей Малафеев, врач-уролог Евгений Малышев, заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Инна Хейфец.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения» Республики Карелия присвоено старшей медицинской сестре эндокринологического отделения Инне Антоновой и старшей медицинской сестре кардиохирургического отделения Елене Фроленковой.

Всего наградами сегодня были отмечены более 40 сотрудников медучреждения.

Напомним, что Республиканская больница им В. А. Банова была открыта в 1951 году на базе двух крупных лечебниц Петрозаводска — хирургической и физиотерапевтической и была рассчитана на 250 коек. В 1956 году был построен и введен в строй первый (хирургический) корпус больницы на улице Высотной. Следом в 1958 году появился второй (терапевтический) корпус. Первым главным врачом больницы был назначен блестящий хирург и общественный деятель Василий Александрович Баранов, чье имя позднее было присвоено медучреждению.

Больница продолжает расти. Сегодня здесь оказывают медицинскую помощь по 27 профилям в условиях стационара и 29 профилям в амбулаторно-поликлинических условиях.

— С момента основания больница не переставала развиваться и строиться. Мы из года в год внедряли новые медицинские технологии, совершенствовали оборудование, строили и открывали новые корпуса и отделения, — рассказал главный врач Республиканской больницы имени В. А. Баранова Тамази Карапетян. — Но одно, я считаю, в нашей больнице остается неизменным — профессионализм, чувство уважения и любви к своей больнице, к своей профессии. Благодарим за столь высокую оценку нашего труда!



Республиканская больница является единственной медицинской организацией в Карелии, где внедрена передовая высокоэффективная генно-инженерная биологическая терапия в гастроэнтерологии при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при ревматологических заболеваниях в ревматологии, при заболеваниях органов дыхания в пульмонологии и при сердечно-сосудистых заболеваниях в кардиологии. Больница является клинической базой Медицинского института Петрозаводского государственного университета на которой, кроме учебного процесса со студентами, ежегодно обучается около 40 клинических ординаторов различного профиля.

С 2018 года частью больницы стал Прионежский филиал, в его составе — 12 врачебных амбулаторий, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 отделения скорой медицинской помощи.

На завершающем этапе находится реконструкция корпусов А и Б на Лесном проспекте в Петрозаводске, где планирует разместить несколько стационарных отделений.