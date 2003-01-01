Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

Сегодня к обучению приступают 30 финалистов – ветеранов специальной военной операции, прошедших конкурсный отбор.

8 сентября в карельском филиале РАНХиГС стартовал основной этап образовательной программы «Герои Карелии». К обучению приступают 30 участников — ветеранов специальной военной операции, прошедших отбор. Их ждут занятия по государственному и муниципальному управлению, экономике и финансам, современным технологиям управления. Практический опыт работы слушатели получат во время работы с наставниками, а также в ходе посещения различных предприятий и учреждений региона. В процессе обучения предусмотрены темы, связанные с историко-культурным наследием России и Карелии, геополитической повесткой, актуальными вопросами социально-экономического развития республики.

Обучающихся приветствовал глава Карелии Артур Парфенчиков. Он поздравил ветеранов СВО с успешным прохождением конкурсного отбора и подчеркнул, что каждый из них на деле доказал свою преданность Отечеству, многие отмечены высокими государственными и ведомственными наградами.

Артур Парфенчиков предложил слушателям оценить социально-экономическое положение районов и округов республики не только в теории, но и на практике, и организовать совместные рабочие поездки по региону.

— В ближайшие месяцы вас ждет насыщенная образовательная программа, — сказал руководитель региона. — Для более эффективного включения в работу предлагаю вместе со мной или с главами местного самоуправления выезжать в районы и округа Карелии. Личное общение с жителями, обсуждение их трудностей станет для вас хорошей практической школой.

Напомним, что образовательная программа «Герои Карелии» реализуется по инициативе Артура Парфенчикова. Она стала продолжением президентского проекта «Время героев». В ходе обучения наши земляки — ветераны СВО — смогут получить новые знания, управленческие компетенции и возможность продолжить карьеру в органах власти, проявить себя в общественной и политической деятельности.

Обучение по региональной программе «Герои Карелии» завершится в конце мая 2026 года.